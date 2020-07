Puglia, torna a salire il contagio: 7 i nuovi casi

Ultimo aggiornamento: 14:40

Torna il contagio in Puglia dove li numero dei quali casi di positività al coronavirus torna purtroppo a salire. Nelle ultime 24 ore sono stati 7 i nuovi casi positivi su 1.776 test per l'infezione da Covid -19: 4 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Lecce e 1 in provincia di Bari. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 215.649 test.Sono 3.930 i pazienti guariti.79 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.557 così divisi:1.498 nella provincia di Bari;382 nella Provincia di Bat ;668 nella Provincia di Brindisi;1.171 nella Provincia di Foggia;527 nella Provincia di Lecce