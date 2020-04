Puglia, stabile la decrescita del contagio (al 2,6%): 82 i nuovi casi. Diminuiti i decessi. I guariti sono 37

Prosegue il trend positivo in Puglia, che vede il contagio stabile ai minimi dall'inizio dell'emergenza covid-19: oggi sono 82 i nuovi casi di infezione accertati, a fronte di un numero di tamponi molto alto: 2.145. Il bollettino della Regione i nuovi casi così:



25 nella Provincia di Bari;

2 nella Provincia Bat;

19 nella Provincia di Brindisi;

15 nella Provincia di Foggia;

9 nella Provincia di Lecce;

4 nella Provincia di Taranto;

1 fuori regione

7 non attribuiti.





Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 40.423 test. Scende fortunatamente il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore se ne sono stati registrati 7: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto. Mentre i pazienti guariti fanno un nuovo balzo in avanti: da ieri altri 37, salento così a 401 sul totale dei 3.409 positivi presenti in Puglia e così suddivisi:



1.075 nella Provincia di Bari;

335 nella Provincia di Bat;

458 nella Provincia di Brindisi;

822 nella Provincia di Foggia;

443 nella Provincia di Lecce;

239 nella Provincia di Taranto;



26 attribuiti a residenti fuori regione;

11 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Ultimo aggiornamento: 17:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA