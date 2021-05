Contagi, tutte le voci in calo. La Puglia resta in giallo

Il calo è complessivo, sotto tutti i punti di vista: nuovi contagi, attuali positivi, incidenza ogni 100mila abitanti, indice Rt, occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e nell'area medica. Percentuali ancora lontane dalla cosiddetta zona bianca, che farebbe cadere quasi tutte le regole legate alla suddivisione dei colori, ma la Puglia resta comunque nettamente in zona gialla anche la prossima settimana (a partire da lunedì, tra l'altro, il giallo sarà il colore di tutto il Paese).

APPROFONDIMENTI IL CASO “Furbetti” dei vaccini, l'indagine si allarga: in 8... LA CAMPAGNA Vaccini, somministrati due milioni di dosi: Puglia ancora fra le...

Miglioramento confermato

Il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità conferma anche per la Puglia i miglioramenti di cui si è parlato in questa settimana. L'indice Rt, che comunque non rientra più tra i principali parametri di valutazione, scende a 0.75, e la classificazione del rischio resta bassa (come la scorsa settimana) in una settimana in cui ci so no stati 3.082 nuovi casi. L'incidenza su 100mila abitanti è scesa invece a 75.

I numeri di ieri

Stando invece al bollettino regionale di ieri, su 8.415 test per l'infezione da Covid-19 eseguiti in Puglia sono stati registrati 365 casi positivi (per un tasso di positività del 4,34%) e 18 decessi. I casi infetti sono così ripartiti: 92 in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 38 nella Bat, 56 nella provincia di Foggia, 73 nel Salento, 40 in provincia di Taranto, un caso dalla provincia di residenza non nota.

I 18 decessi sono così registrati: 12 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella Bat, 2 in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.423.491 test. 208.578 sono i pazienti guariti. 33.147 sono i casi attualmente positivi.

Non si ferma il continuo calo delle terapie intensive occupate da pazienti Covid. A livello nazionale il valore è ora al 17% e nessuna regione supera la soglia d'allerta del 30%. Cala ancora, attestandosi anche qui al 17%, anche la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid-19 nei reparti ordinari, restando quindi ben al di sotto della soglia di allerta del 40%.

L'occupazione dei posti letto

E, anche in questo caso, nessuna regione la supera. Lo mostrano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas). In Puglia l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive è del 19% mentre è del 24% l'occupazione dei posti in area medica.

E di quadro «in deciso miglioramento» parla anche il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. L'obiettivo ora è la zona bianca, che alcune regioni vedono per la prima settimana di giugno (ma nel primo elenco di regioni in pole position per la zona bianca non compare comunque la Puglia).

Migliora la situazione in carcere



Intanto, scende ancora il numero dei contagi nelle carceri pugliesi, con 58 positivi in totale tra detenuti, poliziotti e personale amministrativo nelle sei strutture penitenziarie di Bari, Foggia, Lecce, San Severo, Taranto e Turi. Il dato è contenuto nell'ultimo report nazionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, aggiornato al 19 maggio. A Foggia resta il focolaio più esteso con 40 contagi complessivi (4 poliziotti e 36 detenuti, due dei quali ricoverati in ospedale). A Bari i positivi sono 5 (4 detenuti e un agente), a Lecce 8 (2 detenuti, 4 poliziotti e 2 amministrativi), a San Severo 3 (tutti detenuti, uno dei quali ricoverato), a Taranto e a Turi un poliziotto contagiato in ciascuna struttura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA