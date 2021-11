Contagi in aumento: il tasso di positività è dell'1,47%. Due morti

Rispetto alla giornata di ieri, aumentano i contagi in Puglia: secondo il bollettino regionale quotidiano nelle ultime 24 ore ci sono stati 299 nuovi positivi su 20.305 test, per un tasso di positività pari all'1,47% (ieri era dell'1,2%). Ci sono stati anche due decessi, con il numero complessivo dei morti in Puglia dall'inizio della pandemia che sale così a 6.883.

Questa la distribuzione dei nuovi positivi provincia per provincia: 78 a Bari, 19 nella Bat, 23 a Brindisi, 74 a Foggia, 54 a Lecce, 45 a Taranto. A questi si aggiungono tre residenti fuori regione e tre dalla provincia non definita.