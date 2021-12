Contagi, il virus non rallenta: 387 nuovi casi e 7 morti. La Puglia resta a rischio moderato

Ancora un picco di contagi in Puglia e 387 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore su 23.563 test effettuati. Ma il bollettino odierno diramato dalla Regione Puglia conta altri 7 morti. E il tasso di positività si attesta all'1.57% (ieri era pari all'1.4%). La provincia più colpita dall'incremento dei nuovi positivi è Foggia con 129 casi. Seguono Bari con 83 nuovi test positivi e Lecce con 80 contagi.

I casi nelle singole province

Provincia di Bari: 83

Provincia di Bat: 14

Provincia di Brindisi: 27

Provincia di Foggia: 129

Provincia di Lecce: 80

Provincia di Taranto: 48

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 5

Sono inoltre 4.944 le persone attualmente positive: 129 quelle ricoverate in area non critica mentre 18 sono in terapia intensiva.

Monitoraggio dell'Iss: la Puglia resta a rischio moderato

L’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre 2021) contro 155 per 100mila abitanti della scorsa settimana (26/11-2/12). Nel periodo 16 novembre-29 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,18 (range 1,06-1,24), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando era pari a 1,20) ma al di sopra della soglia epidemica. Lo evidenzia il monitoraggio della Cabina di regia, i cui dati sono comunicati dall’Istituto superiore di sanità. Venti regioni restano a rischio moderato, compresa la Puglia.

In forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (37.278 contro 30.966 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in aumento (34% contro il 33% della scorsa settimana). È in diminuzione la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (40% contro il 45%), mentre sale la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (26% contro il 22%).