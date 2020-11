Covid, ancora mille positivi: volano i contagi a Bari, Foggia e Taranto. Dieci morti: fra loro, un 39enne di Lecce

Altri mille casi di positività al Covid-19 in Puglia, per la precisione 994 nuovi contagi. Lo comunicano il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Sono stati registrati 6.196 test per l'infezione e i casi positivi sono così suddivisi: 373 in provincia di Bari, 79 in provincia di Brindisi, 123 nella provincia Bat, 229 in provincia di Foggia, 26 in provincia di Lecce, 153 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 10 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

A Lecce, in particolare, ha perso la vita Oronzo Castelluzzo, 39 anni, volto noto ai leccesi e ai frequentatori abituali della marina di San Cataldo, dove gestiva un banco per le crèpes. Ricoverato da settimane all'ospedale del capoluogo salentino, il "Vito Fazzi", a causa delle complicanze dell'infezione da Covid-19, si è spento questa mattina all'alba. A darne notizia, anche l'assessore alle Attività produttive della città, Paolo Foresio.

Con il tempo l'uomo aveva superato lo stato infettivo, risultando infine negativo al tampone, ma si è rivelata fatale una polmonite. La notizia è stata ripresa anche dall'assessore alle Attività Produttive del Comune di Lecce, Paolo Foresio, che lo ha ricordato come "un bravo ragazzo, giovane padre e onesto lavoratore" esprimendo il suo profondo dispiacere.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 579.259 test; 7.089 sono i pazienti guariti; 14.233 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 22.085, così suddivisi:

9.133 nella provincia di Bari;

2.427 nella provincia di Bat;

1.487 nella provincia di Brindisi;

5.154 nella provincia di Foggia;

1.518 nella provincia di Lecce;

2.203 nella provincia di Taranto;

162 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 4.11.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/uR84s

