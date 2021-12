Contagi o contatti con positivi al Covid: cosa fare, a chi telefonare e quali tamponi. I consigli Asl e i tempi di attesa

Una notevole impennata di contagi che, purtroppo, non consente un adeguato e tempestivo tracciamento per individuare l'estensione del Covid. Per questo l'Asl di Lecce ha diramato, in una nota, alcuni consigli su come agire in caso di dubbi relativi a possibili contagi e, soprattutto, in caso di contatti con persone positive.

I consigli pratici

"Consigliamo a chi ha avuto un contatto diretto e stretto con una persona risultata positiva al Covid-19 in seguito a tampone molecolare di comunicarlo al proprio medico e mettersi in autoisolamento cautelativo. Qualora non si venisse contattati dal Dipartimento di Prevenzione, occorre effettuare un tampone molecolare in un laboratorio convenzionato a distanza di 10 giorni dall'ultimo contatto avuto con la persona positiva. Chi è risultato positivo a un tampone rapido fatto in una farmacia accreditata con il Sistema Puglia salute deve mettersi in autoisolamento insieme ai propri familiari conviventi: sarà contattato dalla Asl non prima di 10 giorni per tampone molecolare. Chi ha sintomi come febbre, tosse o mal di gola deve contattare telefonicamente il medico e seguire le sue indicazioni e non recarsi personalmente al pronto soccorso o dal proprio medico. Le mail di contatto per casi specifici da usare solo se necessario sono: • esiti.covid@ausl.le.it – richieste di esito dei test per la ricerca di Sars-Cov2; • protocollo.sispnord@ausl.le.it – segnalazioni di tipo generico, Triage, richieste da parte di Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta. • provvedimenti.covid@ausl.le.it – per problematiche relative a casi di sorveglianza Covid-19.