Puglia, cresce il contagio nelle carceri. A Taranto 106 casi

Torna ad aumentare il numero dei contagi nelle carceri pugliesi, con 359 positivi al Covid tra detenuti e poliziotti nelle nove strutture penitenziarie della regione (rispetto ai 332 dell'11 febbraio). Continuano a calare i contagi a Bari, dove in venti giorni i casi positivi sono passati da 143 a 16 (13 detenuti e 3 agenti), ma si estendono i focolai Covid a Taranto e Trani, rispettivamente con 102 e 99 contagi. Sono i dati riportati nell'ultimo report del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che monitora la diffusione del virus nelle carceri di tutta Italia, aggiornato al 15 febbraio. In totale nelle nove carceri pugliesi i detenuti positivi sono 297 e i poliziotti contagiati 62. Nel dettaglio, a Taranto il numero dei positivi è passato in quattro giorni da 70 a 102 casi (82 detenuti e 20 poliziotti); a Trani da 57 a 99 (95 detenuti e 4 agenti); a Foggia i contagi sono 62 (58 detenuti e 4 agenti); a Lecce ci sono 40 positivi (25 detenuti e 15 poliziotti); a Turi risultano contagiati 18 detenuti; a Lucera 3 detenuti e 11 agenti; a Brindisi 5 agenti; a San Severo 3 detenuti.