Puglia, contagi avanti senza sosta ma migliora l'indice Rt

L'epidemia avanza, la Puglia è costretta fare i conti con un nuovo picco di contagi (1.741), ma l'indice Rt si riduce: un raggio di luce in un quadro ancora a tinte fosche, complicato. Rt scivola - su scala regionale - a 1,44, secondo il report dell'Istituto superiore di sanità relativo alla settimana 1-8 novembre: la precedente rilevazione segnava 1,56, tanto da essere cerchiato in rosso tra i 21 indicatori-sentinella. Lo è tuttora, ma il calo deve essere ora cavalcato, per raffreddare ulteriormente l'indicatore. Giova ribadire cos'è Rt: è l'indice di trasmissibilità del coronavirus, e ci dice quante persone in media (1,44) può contagiare una persona positiva prendendo in esame un determinato arco di tempo. È tecnicamente svincolato dal numero totale dei contagi, le variabili che incidono sono altre, dai focolai alle potenziali catene di trasmissione del singolo positivo.

Ieri, intanto, i 1.741 nuovi casi sono stati rilevati su una mole di 9.745 tamponi processati: la percentuale di positivi sui test è del 17,9%, perciò tra le più alte della seconda ondata pugliese. I decessi sono stati 16, i due registrati a Taranto risalgono al giorno prima, ieri la provincia jonica ne ha messo a verbale un altro: una donna di 86 anni. Quattro le persone morte a Bari, cinque nella Bat e cinque nel Foggiano. Così invece la ripartizione dei casi quotidiani nelle sei province pugliesi, persiste la frattura territoriale tra nord e sud della regione pur in un quadro di incrementi omogenei: il maggior numero di contagi ieri a Bari, con 584 casi; 524 in provincia di Foggia, 262 in provincia di Taranto, 179 nella provincia Bat, 122 in provincia di Lecce, 62 in provincia di Brindisi, 9 residenti fuori regione. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.467, in terapia intensiva sono 168: rispettivamente al 31% e al 44% il tasso di occupazione dei posti letto, secondo il cruscotto di dati dell'Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali).

La Puglia resta, per ora, in zona arancione. L'ultimo report dell'Iss continua a catalogare la regione con classificazione complessiva di rischio alta. Destano preoccupazione il numero di casi riportati alla protezione civile negli ultimi 14 giorni (variazione settimanale al 34,5%) e il numero di casi per data diagnosi e per data inizio sintomi riportati alla sorveglianza integrata per giorno (variazione settimanale al 26,8%). Così come resiste ancora in rosso, perciò con valutazione di criticità, la percentuale di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il retesting (28,6% nella settimana di riferimento).

I timidi segnali di ottimismo sono nazionali. L'indice Rt si segnala in lieve remissione, a 1,4. L'iniziale decelerazione dell'epidemia dovrà, però, essere confermata nelle prossime settimane prima di poter parlare di svolta. L'obiettivo è ora portare Rt sotto l'1. È un andamento epidemiologico ascrivibile a una «fase interlocutoria» quello delineato dai presidenti del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, e dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, con il direttore del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza. Un quadro che trova conferma nei dati del giornaliero bollettino del ministero: 37.255 nuovi casi (contro i 40,902 di venerdì), che fanno salire il totale dei contagiati a 1.144.552. Il rapporto tra positivi e test effettuati è del 16,3%, stabile. «Ieri è stato il quarto giorno di fila in cui si osservava un calo nelle terapie intensive, questo sta a indicare che il sistema che è stato messo a punto funziona. C'è una decelerazione che ovviamente andrà confermata, e questo deve essere motivante per andare avanti nella linea adottata con le misure stringenti prese», ha detto Locatelli. Infatti, ha rilevato Brusaferro, «questa settimana c'è una lieve remissione dell'Rt che però non si traduce ancora in un calo della curva perchè il numero dei casi è ancora significativo e, quindi, non si può allentare l'attenzione». Alcuni segnali continuano insomma ad allarmare. Uno è l'età dei nuovi casi: «Seppur lentamente, l'età mediana delle persone che si infettano sta crescendo e gli asintomatici superano il 50%».

