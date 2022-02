In Consiglio cambiano gli scenari: spunta un nuovo gruppo a sinistra

C'è più di un movimento al centro, anche in via Gentile. Le parole di Massimiliano Stellato usate per presentare il candidato a sindaco della grande alleanza per Taranto, Walter Musillo, potrebbero essere la goccia che fa traboccare il vaso. «Scusate, Michele Emiliano, solo qualche giorno fa, ha nominato il capo dell'opposizione in Giunta. E ci scandalizziamo, se a Taranto noi proviamo ad imitarlo e facciamo lo stesso?», ha scandito il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati