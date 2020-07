Parità di genere, Consiglio regionale nel caos. Ma passa l'emendamento che "blocca" la candidatura di Lopalco

Il Consiglio regionale pugliese piomba nel caos. Doveva essere la seduta utile, l'ultima disponibile, per colmare il vuoto sulla parità di genere nella legge elettorale. Si è rivelata l'ennesima, forse più emblematica, occasione per veti, liti, accuse incrociate. Nel cuore della notte ancora nessun accordo, e la doppia preferenza - chiesta peraltro dal governo e imposta dalla legge nazionale - resta al momento un miraggio. E intanto, complice il voto segreto, viene approvato l'emendamento che di fatto impedisce a Pierluigi Lopalco, epidemiologo a capo della task force regionale per l'emergenza coronavirus, di candidarsi a sostegno di Michele Emiliano. La lunga maratona potrebbe concludersi in un nulla di fatto, "neutralizzando" l'emendamento anti-Lopalco e passando il cerino nelle mani del governo, che dovrebbe imporre "dall'alto" la doppia preferenza tramite i poteri sostitutivi.



L'emendamento cardine e i 2mila. In aula è sbarcata la proposta di legge presentata dalla giunta di Emiliano: un solo articolo di cinque righe per introdurre la doppia preferenza già dalle prossime elezioni di settembre, "missione impossibile" mai portata a termine dalla maggioranza in cinque anni di legislatura. Dopo un ritardo di cinque ore e dopo alcuni punti precedentemente previsti all'ordine del giorno, la discussione entra nel vivo. Molte tensioni, complice anche la mossa del centrodestra, che ha presentato quasi 2mila emendamenti. Fratelli d'Italia si dice disposta a ritirarli, a patto che altrettanto facciano centrosinistra e M5s con le norme - rispettivamente - su sospensione del seggio per il consigliere nominato assessore (che permetterebbe a un altro candidato di subentrare in aula) e sul vincolo di genere 60-40% nella composizione delle liste.

Dopo una pausa di oltre due ore e una serrata discussione dei capigruppo, in serata riprende in Consiglio la discussione. La bagarre in aula è proseguita con un litigio tra il consigliere di Fratelli d'Italia, Francesco Ventola, e il governatore Michele Emiliano: il primo chiedeva che gli emendamenti venissero fotocopiati e distribuiti a tutti i consiglieri; Emiliano ha urlato «vergogna, siete contro le donne». Salvo poi ammettere: «Mi assumo la responsabilità di non essere riuscito in questi cinque anni ad indurre prima il Consiglio regionale ad approvare la doppia preferenza di genere».



La norma anti-Lopalco. Durante la discussione in Consiglio, con il voto segreto (e perciò col contributo di settori della maggioranza) è stata approvata una mozione presentata dall'opposizione (Damascelli di FI e Conca, ex M5s) che rende ineleggibile a consigliere regionale tutti gli amministratori o i titolari di incarichi di consulenze sottoscritti in aziende collegate o controllate dalla Regione, nonché consulenti a qualsiasi titolo nominati dal presidente e dalla Giunta regionale e vigenti al momento di indizione delle elezioni. Si tratta di un emendamento presentato, è stato spiegato dai proponenti, per impedire che professionisti come Lopalco, titolari di una consulenza che lo lega alla Regione Puglia, possano candidarsi, salvo che non rinuncino alla collaborazione entro il termine di presentazione delle liste. L'emendamento è stato approvato con 28 voti a favore e 19 contrari. Una vera e propria ribellione di una parte della maggioranza. «È stato sufficiente chiedere il voto segreto per iniettare coraggio e buonsenso anche nella maggioranza. È la dimostrazione che la nostra battaglia era fondata: approfittare di un'emergenza sanitaria e dello spazio mediatico che questa ha consentito -e continua a consentire- è il punto più basso di questa legislatura. Senza considerare, inoltre, la poca credibilità che avrebbe avuto l'uomo di scienza nelle sue dichiarazioni e decisioni riguardanti la salute e la vita dei cittadini, sacrificate sull'altare della sua candidatura» dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia.

Successivamente, il Pd ha chiesto la sospensione dei lavori d'aula. Ultimo aggiornamento: 01:08