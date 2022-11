Consiglio di Stato, confermata l'attuale composizione del Consiglio regionale

Il Consiglio di Stato "conserva" definitivamente il Consiglio regionale nella sua attuale composizione. Non entra Carmelo Grassi.

Si chiude la querelle per il calcolo del premio di maggioranza in Regione e la conseguente assegnazione dei seggi. «L'ufficio elettorale - commenta l'avvocato Gianluigi Pellegrino, che ha difeso i vincitori insieme con i colleghi Ancora, Di Lecce e Prete - con un incredibile svarione contraddicendo quello che aveva sempre fatto nelle passate edizioni aveva assurdamente drogato il premio alla coalizione di centrosinistra». Il Tar, su ricorso, aveva rimesso le cose a posto reinsediando i consiglieri eletti e riportando a 27 il premio in consiglio e ieri il Consiglio di stato ha confermato.

«Ora - prosegue l'avvocato - il consiglio regionale potrà regolarmente operare nell’ambito della giusta dialettica maggioranza-opposizione . Il consiglio di stato ha pienamente seguito le nostre difese evidenziando come il premio fosse solo alle liste che erano entrate in consiglio anche per evitare frammentazioni e non anche a quelle civetta buone solo per drenare voti che poi andrebbero appannaggio delle liste più grandi. Tale perverso tentativo incredibilmente voluto dall'ufficio elettorale è stato definitivamente corretto dai giudici. Resta solo il rammarico che si sia perso tanto tempo mettendo a repentaglio le giuste dinamiche democratiche e che la Regione piuttosto per prima non abbia riconosciuto l’evidente errore anche se l'attuale maggioranza ne beneficiava. Ad ogni modo giustizia è definitivamente fatta».