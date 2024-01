«Problemi di salute», Metallo lascia la commissione Cultura in Regione

Ha rassegnato le sue dimissioni dal ruolo di Presidente della VI Commissione della Regione Puglia, il consigliere del Pd Donato Metallo. «Problemi di salute non mi permettono di essere presente come vorrei e come serve per cercare di risolvere le tante questioni che giungono presso la stessa Commissione», ha spiegato in lungo post di Facebook.

Già un po' di tempo fa il consigliere regionale aveva voluto mettere a parte i suoi numerosi contatti della condizione di salute che stava affrontando e che lo aveva portato a sottoporsi a controlli e cure. Oggi, peraltro nel pieno del dibattito regioanle sull'avvicendamento delle presidenze di commissione, Metallo ha scelto di fare un passo indietro per concentrarsi momentaneamente sulla sua battaglia. «Voglio però ringraziare tutti gli uffici per lo splendido lavoro fatto e soprattutto per il rapporto umano che si è creato e che sarà, sono sicuro, cosa preziosa da conservare - scrive il consigliere -. A loro un grande abbraccio. Un ringraziamento immenso a tutti i membri della Commissione, abbiamo fatto un lavoro sempre all’unanimità, senza maggioranza, senza minoranza, solo persone, portando a casa leggi importanti, costruendole collettivamente e ascoltando i tanti attori del territorio, preziosi e fondamentali per fare leggi buone: orchestre sociali, legge sulle bande, legge sulle feste patronali questa ancora da concludere, le tante crisi aziendali e le questioni legate al mondo del lavoro. Ci siamo portati a casa le sofferenze delle persone, abbiamo dato valore alle loro storie e sono stati volti di donne, di uomini, racconti e incontri. Tutto questo porterò nello scrigno delle cose belle della vita. Un Grazie particolare al mio amico Francesco La Notte, che in questi mesi di assestamento ha retto le sorti, ha portato avanti il lavoro, con impegno, con serietà.

In bocca al lupo a chi verrà, che sia servizio, condivisione, dubbio continuo e ricerca.

Che sia cura delle persone, semplicemente».