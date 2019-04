Classifica dei consensi: per Emiliano calo dell'8,9% rispetto al 2015, è decimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il 38,2% (l'8,9% in meno rispetto alla sua elezione nel 2015) il governatore della Puglia Michele Emiliano si piazza al decimo posto della Governance Poll 2019, cioè la classifica sul gradimento degli amministratori stilata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Nel 2015, quando fu eletto presidente della Regione Puglia con la coalizione di centrosinistra, Emiliano registrava il 47,1% di gradimento. Nel 2018 Emiliano non ha rinnovato la sua iscrizione al Pd per incompatibilità con il suo ruolo di magistrato in aspettativa.Al primo posto, con il 62% del gradimento, c'è Luca Zaia (Lega), presidente della Regione Veneto, staccato di 11 punti, sul secondo gradino del podio invece ecco Massimiliano Fedriga (Lega), governatore del Friuli Venezia-Giulia. Con il 49,2%, si aggiudica la medaglia di bronzo Attilio Fontana (Lega), presidente della Regione Lombardia. Il centrodestra dominante occupa anche il quarto e quinto posto in graduatoria con i due neoeletti in Abruzzo, Marco Marsilio, e Sardegna, Antonio Solinas. Il primo presidente di centrosinistra è Stefano Bonaccini, della Emilia-Romagna, con il 44,2%, anche se cala del 4,8% rispetto alla sua elezione; segue Enrico Rossi della Toscana che si stabilizza al 42,6% (-5,4%). Il presidente della Liguria Toti si piazza ottavo, subito dopo con il 39,2% (+4,8%), seguito immediatamente dal governatore del Lazio Zingaretti che conquista il 38,8% ma con un incremento del 5,9%. Sono solo tre i Presidenti che aumentano consenso: Zaia, Toti e Zingaretti. Il sondaggio è stato effettuato su 16 Regioni durante il mese di marzo 2019, quindi ad esclusione del Trentino e Valle d'Aosta in quanto non c'è l'elezione diretta, della Basilicata che ha votato solo 15 giorni addietro e del Piemonte che è chiamato alle urne il prossimo 26 Maggio. «Il Governance Poll del 2019 - commenta il direttore Antonio Noto, autore della ricerca - rispecchia anche quelle che sono le tendenze a livello nazionale in vista delle elezioni europee. Infatti il dato politico è che per la prima volta i 5 presidenti in cima alla classifica sono tutti appartenenti ad una unica coalizione il centrodestra. È da notare - conclude Noto - che al momento nessuno dei presidenti in carica appartiene al M5S».