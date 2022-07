Sergio Fontana riconfermato presidente di Confindustria Puglia fino al 2026

Il Consiglio di presidenza di Confindustria Puglia ha votato la prosecuzione del mandato del presidente Sergio Fontana fino al 2026.

Proroga "eccezionale"

«Una decisione - si legge in una nota - assunta in osservanza della delibera di Confindustria nazionale che lo scorso maggio, in via eccezionale, ha concesso la possibilità di una proroga ai presidenti delle associazioni eletti durante il periodo più difficile dell'emergenza pandemica che ha fortemente limitato l'attività associativa sia nell'attuazione dei programmi che nello svolgimento delle attività di rappresentanza».