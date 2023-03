Concorso in Medicina generale, svolta la prova a Bari: ci sono 206 candidati per 203 posti

Questa mattina si è tenuta la prova del concorso nazionale per la formazione in Medicina Generale presso la Fiera del Levante a Bari. Si sono presentati 206 candidati rispetto a 203 posti messi a bando.

L’assessore Rocco Palese augura ai candidati di poter fare un importante percorso formativo, tenuto conto del ruolo che già oggi, ma soprattutto in futuro avrà il Medico di Medicina Generale. Ringrazia la Commissione di concorso e la struttura tecnica del Dipartimento salute per l’attività svolta.

Un ruolo fondamentale

Il Direttore di Dipartimento ribadisce che il medico di Medicina Generale è uno degli attori principali del sistema sanitario e, dunque, è quanto mai necessario la formazione di altri medici da coinvolgere nell’assistenza sanitaria pugliese del futuro.

La dottoressa Caroli, ringrazia la commissione ed i colleghi del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale per il supporto e la collaborazione dimostrata per la corretta riuscita della procedura concorsuale. Precisa, altresì, che il Medico di Medicina Generale è certamente la figura professionale strategica per la effettiva e concreta realizzazione di quanto previsto dal D.M. 77/2022 e dal PNRR.