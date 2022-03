Autisti e tecnici amministrativi, nuove assunzioni in Regione: 80 posti a tempo indeterminato

Due bandi per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 80 unità nella categoria B3: 60 collaboratori tecnico-amministrativi e 20 autisti specializzati. Unità di personale che saranno assunte dalla Regione Puglia. Secondo quanto rende noto l'Assessorato al Personale mle candidature potranno essere presentate sul portale Step One 2019 a partire dal prossimo 30 marzo.

Stea: «Tra i requisiti diploma di scuola media e certificazioni informatiche»

«Per le 60 unità di collaboratore tecnico-amministrativo cat. B3, è necessario essere in possesso di diploma di scuola media e delle seguenti certificazioni informatiche: Ecdl, Ei Pass o altre riconosciute a livello europeo. Occorre inoltre lo Spid e un indirizzo Pec». Per i 20 autisti specializzati cat. B3, necessari il diploma di scuola media; Patente cat. C, Spi e Pec - ha fatto sapere l’assessore regionale al Personale, Gianni Stea - Come promesso abbiamo accelerato i tempi per sostituire il personale dipendente in uscita e favorire i giovani pugliesi magari dando loro la possibilità di rientrare dall’estero e dalle Regioni del Nord Italia».