Concorsi Arpal Puglia, troppi i 60mila candidati: tutto rinviato per l'emergenza Covid

Rinviato il concorso Arpal Puglia per il personale a tempo determinato (era stato fissato dal 28 al 30 ottobre) e per il personale a tempo indeterminato (fissato in precedenza dal 9 al 25 novembre). Lo comunica il commissario straordinario Massimo Cassano. “L’Arpal Puglia – si legge in una nota – visto l’aumento significativo dei contagi registrati, ritiene in via precauzionale di rinviare le prove preselettive per l’assunzione di 181 dipendenti a tempo determinato e 948 a tempo indeterminato”. Ai concorsi hanno fatto domanda quasi 60mila candidati, di cui 47mila solo per il tempo determinato. Nella nota non si fa alcun riferimento alla tempistica, ma non si esclude che i concorsi possano slittare fino a dopo la primavera.

