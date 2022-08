Vendemmia 2022 al via tra speranze e problemi (tanti). Le grandi manovre di raccolta, già iniziate per pochissimi, entreranno nel vivo un po’ per tutti la prossima settimana - con qualche giorno di anticipo sullo scorso anno a causa delle temperature infernali - con i primi approcci “taglierecci” riservati allo Chardonnay e alle basi spumante, ovvero a quelle uve che serviranno a “costruire” vini che hanno fatto della “freschezza” - cioè di una buona acidità, in gergo - la ragione del proprio successo: in primis bianchi e bollicine, ovviamente.

I produttori