Comuni, la parola alle urne Primo test per le Politiche

Tutt'altro che solo un fatto locale: un po' prova del nove delle alleanze, un po' test per le Politiche che verranno. E con due capoluoghi di provincia del calibro di Barletta e Taranto a fare da spartiacque. Urne aperte: si vota in 50 comuni pugliesi per la scelta dei nuovi primi cittadini, oltre che per i referendum popolari abrogativi sui temi della giustizia: si tratta delle schede di colore rosso, arancione, giallo, grigio e verde. Azzurra, invece, quella per decidere chi indosserà la fascia tricolore: in diciotto centri con più di 15mila abitanti, potrebbe rispuntare nuovamente tra due settimane, rinviando la partita ai ballottaggi. Intanto, si comincia.

Urne aperte dalle 7 alle 23



Nelle scorse ore, l'insediamento dei seggi, secondo il rituale della vigilia: dall'autenticazione delle schede all'apposizione del timbro sulle stesse. Battenti aperti nella sola giornata di oggi - dalle 7 alle 23 - senza finestra doppia, fino al lunedì, e in versione ancora anti virus: un decreto varato dal governo infatti - garantisce la possibilità di voto agli elettori positivi, ricoverati in ospedale o in isolamento a casa. «L'addendum, in considerazione del mutato quadro epidemiologico, prevede l'uso fortemente raccomandato della mascherina chirurgica per l'accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto». Insomma, precauzione sì ma obbligo no, chiarisce la circolare del Viminale.

Nella notte, si conosceranno già i risultati dei referendum: riguardano incandidabilità e decadenza, secondo le disposizioni della cosiddetta legge Severino, ma anche la limitazione dell'uso delle misure cautelari, la separazione delle funzioni dei magistrati, il sistema di valutazione degli stessi e le candidature per il Csm.



Precondizione perché siano validi è che entri in cabina la metà più uno degli aventi diritto, s'intende. Domani pomeriggio, invece, la giostra degli aspiranti ad uno scranno da primo cittadino o da semplice consigliere. Con più di una variabile da leggere in filigrana. A partire dai civici. E non vale soltanto per quelli di Con vicini al governatore, che non sempre si trovano nella metà campo del centrosinistra classico a trazione Pd: il simbolo ad esempio compare nella metà campo avversaria a Bitonto e Giovinazzo, nel Barese, mentre la mancata presentazione dello stesso è diventata un caso a Martina Franca. Se è per questo, anche i Popolari di Massimo Cassano corrono con il centrodestra a Santeramo. E quelli di Gianni Stea, a Gravina, sostengono un candidato diverso da quello del Pd. Per non dire del capogruppo in Regione Massimiliano Stellato big sponsor del centrodestra in quel di Taranto. Con i civici è come con il colesterolo, c'è quello buono e quello cattivo, a dirla con una battuta del segretario regionale dem, Marco Lacarra. Sono stati fonte di più di qualche fibrillazione a Barletta, finendo per coinvolgere persino il coordinatore della segreteria nazionale dei democratici Marco Meloni - sullo schema adottato per le intese. Acqua passata, anche perchè è rimasto esattamente tutto come sulla griglia di partenza. Compresi sinistra e pentastellati, entrambi in solitaria. Se non è la prova del nove definitiva, tanto per il centrosinistra quanto per il centrodestra, la tornata servirà a saggiare lo stato di salute degli schieramenti, in vista della scalata a Palazzo Chigi e della campagna d'autunno. Basta mettere in fila le dichiarazioni della calata di big dell'ultima settimana, per averne la conferma: il campo largo, ad esempio.

Funziona a Galatina e Molfetta ma anche a Terlizzi e Canosa. In riva ai due mari c'è stata persino la firma del patto a favore di telecamere. In compenso, da Santeramo a Polignano - compreso l'epilogo all'ombra del Gigante i nodi da sciogliere sono ancora tanti. A destra, è la prima prova su strada del simbolo Prima l'Italia made in Lega: gli elettori del Carroccio lo troveranno sulla scheda a Castellana Grotte ma pure a Castellaneta e a Taranto. A Bitonto e Molfetta, è spuntata la variazione sul tema con il nome della città ed un simbolo a fondo bianco e arancione ma di uguale derivazione. Non ovunque, s'intende: a Barletta, resiste quello di Alberto da Giussano. Se la tornata dovesse riservare al logo in questione particolare affetto, non è detto che non sia il jolly di Matteo Salvini per le Politiche, magari nella forma di un listone che tenga dentro anche gli azzurri. Nulla di deciso, tantomeno il quadro nazionale né la legge elettorale ma si tratta ugualmente di segnali. Puglia compresa.