Pnrr, arrivano fondi per la sicurezza e l'efficientamento energetico degli edifici. Maraschio: «Avviso pubblico per Comuni e Arca»

I fondi del Pnrr saranno usati «per la qualità, la sicurezza e l'efficientamento energetico degli edifici». Lo rende noto l'assessora alle Politiche abitative della Regione Puglia, Anna Grazia Maraschio, a margine dell'incontro che si è tenuto questa mattina nella sede regionale di Lecce con i soggetti beneficiari dei primi contributi del Programma «Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica».

L'avviso pubblico per Enti e Arca

«Con l'avviso pubblico - ha spiegato - rivolto ai Comuni e alle Arca, proprietari di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, abbiamo voluto favorire la più ampia ricaduta delle risorse disponibili sull'intero territorio regionale, ivi compresi i piccoli Comuni per i quali sono previste delle riserve nell'assegnazione dei finanziamenti».

L'incontro, a cui hanno partecipato i sindaci dei Comuni salentini interessati, i rappresentanti di Arca Sud Salento e i rappresentanti sindacali, ha consentito di avviare un confronto sulle attività da realizzare, prevedendo la definizione di un cronoprogramma dei lavori associato ad un piano di monitoraggio.

«L'avviso - ha spiegato la Maraschio - ha inoltre previsto interventi di razionalizzazione degli spazi residenziali pubblici, come il frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, al fine di incrementarne il numero e fornire soluzioni abitative più rispondenti alla ridotta composizione attuale dei nuclei familiari, con particolare attenzione alle famiglie mono genitoriali e alle donne vittime di violenza». «Attraverso questo Programma - ha concluso - investiamo i fondi del Pnrr per mettere sì in sicurezza gli edifici, ma anche per potenziare l'efficientamento energetico e contestualmente promuovere azioni di edilizia pubblica più sociale ed inclusiva».