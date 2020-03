Coldiretti puglia, in ginocchio il settore florovivaistico: fino a -70% di vendite

In ginocchio il settore florovivaistico in Puglia con il distretto in provincia Lecce di Taviano e Leverano che si estende anche ai comuni limitrofi di Alliste, Maglie, Melissano, Nardò, Porto Cesareo, Racale e Ugento e quello della provincia di Bari con al centro della produzione e degli scambi Terlizzi, Canosa, Bisceglie, Molfetta, Ruvo di Puglia e Giovinazzo che registrano il crollo degli ordini in media del 70% con punte fino al 100%, con milioni di fiori e piante rimaste invendute. E’ quanto denuncia Coldiretti Puglia sulla base delle segnalazioni arrivate dalle aziende florovivaistiche pugliesi.



“L’emergenza coronavirus malauguratamente si è abbattuta proprio nel momento di maggiore produzione di un comparto caratterizzato da prodotti stagionali, considerato che da marzo a metà maggio si concerta il 70% delle vendite annuali. Il polo florovivaistico della provincia di Bari risente del blocco del mercato interno con disdette pari al 60% degli ordini, per il crollo della domanda di fiori e piante, pur non essendoci grandi problemi legati alla logistica perché i corrieri sul territorio nazionale, con le dovute prescrizioni e autocertificazioni per la movimentazione, riescono a garantire le consegne”, denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. Ultimo aggiornamento: 16:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA