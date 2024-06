In vista del vertice del G7 in Puglia, la Cnn pubblica un articolo dal titolo 'La violenza di tipo mafioso è in aumento nella stessa regione italiana dove i leader del G7 si incontreranno'. E i contenuti non hanno mancato di suscitare indignazione in Puglia. Intanto, il presidente Usa Joe Biden è partito per l'Italia, ma solo dopo aver salutato il figlio Hunter giudicato colpevole di aver mentito sulla propria condizione di tossicodipendente nel momento in cui acquistò un'arma. Hunter rischia 25 anni di carcere.

L'articolo

«Nello stesso periodo in cui il primo ministro italiano Giorgia Meloni annunciava che l'incontro dei leader del G7 si sarebbe tenuto in Puglia, nel sud dell'Italia..., gli investigatori antimafia locali stavano individuando tre gruppi criminali di stampo mafioso che si presumevano essere all'origine di una recrudescenza della violenza. - scrive l'emittente statunitense- Secondo il rapporto semestrale del ministero dell'Interno italiano, pubblicato nel gennaio 2024, i gruppi mostravano preoccupanti segnali di problemi».

«La prevalenza della criminalità registrata 'riflette il dinamismo degli equilibri e delle strutture criminali segnati non solo da conflitti tra clan opposti ma anche da attriti tra clan', afferma il rapporto», prosegue la Cnn, spiegando che «i gruppi sono propaggini del sindacato criminale Sacra Corona, con sede nella città di Foggia e formato da famiglie criminali che si raggruppano in clan».

L'arrivo di Biden

Intanto, il presidente USA Joe Biden è in volo verso la Puglia, dove arriverà nelle prossime ore. Biden è partito solo dopo una tappa nel Delawere per abbracciare il figlio Hunter Biden che è stato giudicato colpevole di aver mentito sulla sua condizione di tossicodipendente in occasione dell'acquisto di un'arma.

L’immagine dell’abbraccio tra i due sulla pista di Wilmington ha fatto rapidamente il giro del mondo. Il figlio del presidente americano ora rischia fino a 25 anni di carcere ma non sarà incarcerato in attesa della sentenza.