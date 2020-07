Gradimento degli amministratori, Zaia vola al 70%, podio al centrodestra. Giù Emiliano: è penultimo. Fra i sindaci, primo Decaro

Ultimo aggiornamento: 10:39

Il coronavirus travolge la politica. E accompagna fino all'Olimpo il governatore del Veneto, Luca Zaia , con un consenso pressocché plebiscitario (il 70%), facendo sprofondare altri governatori. Esalta il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro - che è coordinatore della campagna elettorale per le Regionali di Michele Emiliano - e fa crollare nel gradimento lo stesso presidente e ricandidato alla guida della Puglia, che si colloca penultimo nella classifica, perdendo sette posizioni (da 47,1% di consenso nel giorno dell'elezione al 40% di oggi). Parliamo della GovernancePoll realizzata dal Sole24Ore con NotoSondaggi su un campione di 1000 elettori in ogni città e regione, intervistati fra il 5 e il 20 giugno scorsi e pubblicata oggi sul giornale economico-finanziario.La domanda alla quale gli intervistati hanno dovuto rispondere, per quanto riguarda le Regioni, è: “Se domani ci fossero le elezioni regionali, lei voterebbe a favore o contro l'attuale presidente della Regione?".Nel dettaglio, si tinge di verde l'intero podio della Governance, con primo, secondo e terzo posto nel gradimento degli elettori conquistati dalla Lega: premiati Zaia, Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) e Donatella Tesei (Umbria). Tredicesimo, invece, Attilio Fontana, presidente della flagellata Lombardia, che lo scorso anno era terzo. Effetto Covid.Nel centrosinistra cresce Stefano Bonaccini, presidente Pd dell'Emilia Romagna, mentre arranca in ultima posizione Nicola Zingaretti , governatore del Lazio e segretario Dem. Penultimo Michele Emiliano. Peggio di lui, appunto, soltanto Zingaretti (dal 39% di gradimento al 31%), al quale parte dei Democratici rimprovera una scarsa dinamicità.Fra i sindaci, il più amato d'Italia è Antonio Decaro, primo cittadino di Bari e presidente Anci. Un nome, il suo, circolato spesso come possibile "sostituto" di Emiliano nella corsa a governatore. Ipotesi che lui stesso ha scartato decisamente (è stato rieletto a Bari appena un anno e mezzo fa), rivestendo il ruolo di coordinatore della campagna elettorale di Emiliano, al quale lo lega antica amicizia. Secondo, fra i pugliesi, e alla 71esima posizione, il sindaco di Lecce Carlo Maria Salvemini, in crescita; al 74° posto Riccardo Rossi, primo cittadino di Brindisi , in discesa come anche il sindaco di Foggia, Franco Landella, al 93° posto; il primo cittadino di Taranto , Rinaldo Melucci, al 100° posto.