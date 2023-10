Salario minimo, la battaglia continua. Il primo documento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che di fatto boccia la richiesta delle opposizioni e si allinea al governo Meloni e all'indirizzo del ministro Elvira Calderone, non è piaciuto ai sindacati. Il salario medio in Italia si aggira attorno ai sette euro all'ora: ergo, secondo il Cnel, rispetta i diktat dell'Ue. Cgil e Uil vanno all'attacco, il Movimento 5 Stelle organizza un "firma day" per domenica e Giuseppe Conte aprirà il primo gazebo per la raccolta delle firme a supporto della proposta, in Puglia, a Foggia, al mattino. Poi sarà a Napoli. Il Sud al centro della battaglia per garantire il salario minimo (la proposta delle opposizioni è di 9 euro all'ora). Anche perché da questa parte dell'Italia il problema è sicuramente più sentito. L'ultimo rapporto di Svimez chiarisce quanto sia sentita nel Mezzogiorno la questione del lavoro povero. Uno su quattro lavora per meno di nove euro all'ora, secondo lo studio. Sarebbe la cifra fissata per definire la retribuzione come dignitosa. E il report, pubblicato appena pochi giorni fa, dell'osservatorio job pricing sulla retribuzione, evidenzia le differenze territoriali nei guadagni.

Quanto si guadagna nelle varie città?

Un residente a Milano, in media, nel corso di un anno guadagna 36.952 euro, al lordo di contributi e tasse. Un residente a Taranto, invece, percepisce circa 800 euro in meno al mese, superando appena la soglia di 26mila euro annui. Va leggermente meglio a Bari, dove la retribuzione media annuale è di 28.324 euro. Poi c'è la Bat. Mentre Lecce e Taranto sono tra le 10 province con il salario più povero d'Italia.

La mappa dei guadagni serve a delineare le differenze territoriali anche per capire laddove un intervento strutturale, come l'approvazione del salario minimo, può essere più importante. Le province nelle quali il lavoro viene pagato di più sono Milano, Trieste e Bolzano. Comanda il Nord. In fondo alla graduatoria, invece, Matera, Crotone e Ragusa. Tra le pugliesi Bari è al 64esimo posto, Taranto al 100esimo.

Le Regioni

La classifica delle regioni, invece, vede la Lombardia al primo posto, con lo stipendio medio annuale che supera la soglia dei 33mila euro. Poi c'è il Lazio, che risente soprattutto dell'influenza di Roma, e completa il podio la Liguria. Le regioni con le retribuzioni più povere - sembra quasi superfluo sottolinearlo - sono Puglia (27.261 euro), Calabria e Basilicata.

Basta una rapida occhiata per capire come al Nord i guadagni siano ben più alti rispetto al resto d'Italia. Poi fa eccezione Roma, ma dalla capitale in giù la retribuzione è sempre più bassa.

Il commento

"Da questo punto di vista - si legge nel report diffuso appena pochi giorni fa - il territorio rappresenta una variabile fondamentale nella determinazione di quello che possiamo definire come "valore del lavoro", ossia il valore di mercato di una determinata professione. Di conseguenza, in termini aggregati, è evidente che la dinamicità del mercato del lavoro, ossia la competizione tra le aziende e la disponibilità dei profili ricercati, determini differenziali anche molto elevati, in particolare tra il Nord e il Sud del nostro paese, dove in media supera il 14%".

In sintesi, la mappa dei guadagni evidenzia come alcuni territori, tra cui tutte le province pugliesi, avrebbero bisogno di interventi strutturali che vadano a definire e migliorare non solo l'occupazione ma anche la qualità della stessa. Il calo dei disoccupati e la ripresa economica post-covid rischiano così di tradursi in una enorme bolla di sapone. Il lavoro, evidenzia Istat nei propri rapporti, è sempre più spesso precario, anche se l'occupazione aumenta. E soprattutto c'è un problema di guadagni. La media di uno stipendio a Taranto se considerata al netto delle imposte è inferiore a 2mila euro. A ciò bisogna aggiungere i divari territoriali anche nell'occupazione femminile, che al Sud resta un problema più che sentito. E il gioco è fatto. Sarà anche per questo che da qui arriva con più forza la richiesta del salario minimo. Ma lo scontro continua, il governo pensa a una riforma di natura diversa, i sindacati preparano l'autunno caldo, il Pd e il Movimento 5 Stelle sono pronti a scendere in piazza. Ma il lavoro resta povero, almeno al Sud.

Tutti i dati pugliesi