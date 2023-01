Baresi e tarantini tra i più maleducati d'Italia. La classifica: Venezia la città peggiore, Padova la migliore. Lo studio

Qual è la città più "maleducata" d'Italia? Venezia. Seguita da Catania e Parma. E Taranto rientra nella top10. Lo studio è di Preply.com, tramite un sondaggio su 12 comportamenti, effettuato a campione in venti città. Il confine, quindi, tra quelle più educate e le più maleducate è davvero sottile. Bari, l'unica altra città pugliese, rientra invece tra le prime otto per educazione. Eppure Bari e Taranto sono, secondo il sondaggio, tra le peggiori per il comportamento dei residenti. Il punto da chiarire: lo studio riguarda il comportamento di chi vive la città, turisti compresi. Una sottoclassifica, invece, ha analizzato il comportamento dei residenti: i baresi, seguendo questo ragionamento, sono i più maleducati d'Italia, seguiti da romani e tarantini. Chiudono la top5, catanesi e palermitani.

La classifica delle città

Seguendo invece il comportamento di chi vive le città: i più educati sono gli abitanti/turisti di Padova, Firenze e Modena. Messina è la prima città del Mezzogiorno. I più maleducati a Venezia, Catania e Parma, con Taranto al decimo posto.

I comportamenti

«Non sorprende - scrive Preply - che i comportamenti maleducati più diffusi siano quelli legati alla concentrazione di un gran numero di persone in pochissimo spazio. Il centro storico (un’area di soli 7,6 km quadrati) conta meno di 60.000 abitanti, ma accoglie ogni anno quasi 13 milioni di turisti, con una media di circa 35.000 visite al giorno. Saltare la fila e non rispettare lo spazio altrui sono infatti due dei comportamenti che hanno ottenuto il punteggio maggiore, rispetto alla media nazionale»