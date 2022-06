Due pugliesi tra le 15 città italiane più belle per fare footing: la classifica social

Due città pugliesi, Bisceglie e Bari, tra le prime 15 per fare footing in Italia. Sono le mete più "suggestive", inserite in una classifica di sportsshoes, che tiene conto delle foto postate dagli utenti sui social con determinati hashtag, mentre fanno una corsetta in un qualunque momento della giornata. Scatti bellissimi, ma anche un modo per entrare in questa particolare classifica. Domina Roma, davanti a Milano e Como. Tra le pugliesi Bisceglie è al nono posto in classifica, quindi tra le prime 10, Bari entra comunque nella top15, con il quindicesimo posto.

La classifica

1 Roma 3,277

2 Milano 2,885

3 Como 1,352

4 Palermo 1,174

5 Firenze 1,119

6 Torino 1,004

7 Salerno 797

8 Padova 604

9 Bisceglie 498

10 Modena 479

11 Genova 281

12 Vigevano 265

13 Cremona 246

14 Napoli 242

15 Bari 233