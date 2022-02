Città e monumenti al buio contro il "caro-energia": in Puglia i sindaci spengono le luci

Buio pesto. Luci spente in 3mila città in tutta Italia e centri e monumenti al buio anche in Puglia. Il black out è scattato alle 20 e andrà avanti sino alle 20.30. E sono decine le amministrazioni pugliesi iniziativa simbolica promossa da Anci contro il caro bollette. Una protesta consiste nello spegnimento per mezz'ora delle luci di edifici o monumenti rappresentativi delle città.

Si spengono le luci nei luoghi simbolo delle città pugliesi. Il lungomare di Bari, piazza sant’Oronzo a Lecce, piazza Aldo Moro a Polignano. Al coro si unisce anche Gallipoli dove il Sindaco Stefano Minerva, in linea con i colleghi e preoccupato anche per l’impatto che il caro bollette avrà nella stagione estiva, ha scelto di oscurare la Fontana Greca. E Brindisi al buio anche le facciate di Palazzo Granafei-Nervegna e del Nuovo Teatro Verdi. Ma anche tantissimi altri monumenti, piazze ed edifici in tutta le regione. A fare paura non è forse più il buio, ma piuttosto i costi esorbitanti dell’energia elettrica che inevitabilmente porteranno a tagliare le somme di bilancio destinate ad altri servizi.