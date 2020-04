Dalla Cina altre 26 tonnellate di dispositivi di protezione per medici e infermieri: è il quarto carico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo carico di dispositivi di protezione individuale arrivato in Puglia dalla Cina, proprio ieri, giorno di Pasqua. Un cargo, un Boeing 747-400F partito da Zhengzhou con 26 tonnellate di Dpi, è atterrato ieri a Bari: i dispositivi - acquistati dalla Regione - saranno consegnati al personale sanitario.Il carico contiene: 75mila tute protettive, acquistate dalla Regione, e poi - in dono dalla Provincia di Henan, 5mila tute sterili, mille Medical Protective hoods, 50mila mascherine chirurgiche, 2400 mascherina Kn95.Si tratta della quarta consegna di materiali acquistati dalla Protezione civile della Regione Puglia, mentre nei prossimi giorni è in programma l'arrivo di altri carichi per fronteggiare l'emergenza coronavirus