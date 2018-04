La Cina e il made in Puglia: «Filo diretto con Shanghai»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LECCE - AAA, Apulia aziende associate: è il nome dell’associazione costituita tra imprese di eccellenza pugliesi di diversi settori merceologici che dopo aver partecipato a una missione in Cina (tra Pechino, Shanghai e Shenzen) svoltasi dal 6 al 13 marzo sorso, hanno deciso di procedere uniti nel percorso di internazionalizzazione su un mercato difficile, nel quale è facile compiere errori di valutazione se non si è in contatto con consulenti affidabili e in possesso di notizie chiare e di prima mano su come funzionano i rapporti commerciali. «Dopo Coca Cola e Apple, il Made in Italy è il marchio più conosciuto in Cina, però la mancanza di capacità di lavorare come rete e la scarsa coesione del tessuto produttivo non permette lo sfruttamento di un marchio dalle grandi potenzialità e accade piuttosto che anche nella vendita di prodotti simbolo del Made in Italy come il caffè o la pizza, siano aziende non italiane a fare la parte del leone», sottolinea il presidente di “Apulia aziende associate” Nicola Melpignano, amministratore della società New Wind di Ostuni, da tempo impegnata nella produzione di materassi, cuscini di nuova generazione e complementi d’arredo,Le aziende fondatrici di Aaa sono New Wind di Ostuni, Cioccolateria Bernardi di Grottaglie, Mozzarella Gioiella di Gioia del Colle, Romeo Gigli di Bari, Pastificio Cardone di Fasano, Marco Gobbo, Caffè Morola di Martina Franca, Bioforma di Ostuni, T&T Tardia Texile di Martina Franca. Insieme a Melpignano nel comitato direttivo promotore di Aaa operano come vice presidente Emilio Pistolato, che controlla il marchio Romeo Gigli, come segretario Pino Fumarola, proprietario di Caffè Morola e un rappresentante di ogni settore merceologico presente. I settori attualmente rappresentati nell’associazione sono: food, Olio e vino, fashion, forniture di arredamento e complementi di arredo, tecnologia e turismo. Il Comitato promotore ritiene necessario allargare il numero di aziende di eccellenza che aderiscono all’associazione, per far crescere la massa critica e il peso di Aaa, evitando però che ci sia concorrenza tra aziende già associate e altre che vogliono entrare e che propongono gli stessi prodotti.