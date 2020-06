Centrodestra, c'è l'accordo: Fitto candidato in Puglia, a breve l'annuncio ufficiale

Ultimo aggiornamento: 12:35

E' il giorno dell'ufficialità. Il centrodestra ritrova la compattezza ed è a un passo dall'accordo definitivo sulle candidature per le elezioni regionali: sarà Raffaele Fitto il candidato governatore in Puglia , il comunicato unitario dei leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia è atteso in queste ore. Cadono perciò gli ultimi veti di Matteo Salvini , dopo il lavoro delle diplomazie nell'arco dell'intero weekend. L'intesa è stata raggiunta su tutte le regioni al voto a settembre (20-21 le date più probabili), il nome di Fitto era stato indicato da FdI già a dicembre sulla scorta degli accordi sanciti in quelle settimane. Poi, la strenua opposizione della Lega Puglia (che aveva nel frattempo indicato il nome di Nuccio Altieri) e di Salvini al tavolo nazionale di coalizione, FdI indisponibile a stracciare l'intesa di dicembre, le tensioni e l'effetto domino con le altre regioni, a cominciare dalla Campania ("assegnata" a Forza Italia). Situazione caotica, al punto che nei giorni scorsi si temeva lo strappo definitivo nel centrodestra e la scissione, FdI-FI da una parte e Lega dall'altra.Il leader leghista però proprio ieri aveva detto: «L’accordo è a portata di mano. Sto lavorando personalmente a un’intesa complessiva. E da leader del primo partito e della coalizione sono pronto a fare un passo indietro, se sarà necessario. Pur di trovare una sintesi. Il leader della coalizione resto io». Salvini, in questi mesi, aveva chiesto candidature e spazio al Sud, per radicare la Lega e per non lasciare campo libero ad alleati "in rimonta". Anche per questo, ai fini di un accordo sulle Regioni, nel pacchetto candidature ci sono ora pure i Comuni al voto a settembre: alla Lega dovrebbero andare alcuni candidati sindaco in capoluoghi di provincia del Meridione.