Il centrosinistra salva Cassano: resta commissario Arpal. Ma i microfoni accesi tradiscono le tensioni: in Consiglio volano i vaffa

Il richiamo di Emiliano rivolto alla sua maggioranza ad «essere responsabile» a pochi mesi dalle Regionali ha centrato l'obiettivo di ricompattare il centrosinistra, evitando lo sgambetto del centrodestra sull'emendamento per far decadere Massimo Cassano da commissario Arpal. Ma la seduta del Consiglio regionale di ieri ha avuto ugualmente momenti di tensione, con vaffa, urla e l'uscita dell'intera opposizione dall'Aula per tre presunti voti fantasma.Riavvolgiamo il nastro. La mattinata è iniziata con la protesta all'esterno della sede dell'Assemblea delle donne del comitato Pari opportunità che invocano una nuova legge elettorale che preveda la doppia preferenza di genere. In caso contrario, anche ieri hanno minacciato un ricorso al Tar per invalidare l'esito delle prossime Regionali. Animi surriscaldati fuori, ma stesso clima si è vissuto anche all'interno dell'Aula. La sessione di lavoro è cominciata con l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia per chiedere la decadenza di Cassano dalla guida dell'Agenzia regionale per le Politiche del lavoro: sullo stesso punto, nelle due precedenti occasioni la maggioranza aveva abbandonato i banchi per timore dell'esito del voto segreto. Per evitare che la scena si ripetesse sino a fine legislatura, bloccando di fatto i lavori, Emiliano la scorsa settimana ha convocato un vertice di maggioranza, chiedendo alla sua coalizione di essere responsabile e ricordando che ci sono altre proposte di leggi in attesa. E così è stato: ieri mattina, prima il presidente Mario Loizzo ha invitato FdI a ritirare l'emendamento, alla luce della pubblicazione dell'avviso pubblico per l'individuazione del direttore generale dell'Arpal; poi si è passati al voto segreto e la maggioranza ha retto, 26 contrari alla mozione e 23 a favore. Contando che l'opposizione ha a disposizione 20 voti, vuol dire che ci sono stati tre franchi tiratori.La proposta, respinta, ha comunque avuto l'effetto di riscaldare i toni su un'altra votazione, quella sulle attività funerarie: Loizzo, dopo aver preso atto che in 26 si erano espressi favorevolmente, ha dichiarato la legittimità delle operazioni. Il voto, però, è stato contestato dall'opposizione che ha gridato all'illegittimità, sostenendo che fossero intervenuti almeno tre pianisti che avrebbero spinto il bottone al posto di alcuni colleghi - a loro dire - assenti. Secondo la ricostruzione dell'opposizione, al momento del voto non erano presenti Mazzarano, Cera e Mennea, al loro posto avrebbero votato altri consiglieri di maggioranza. La discussione è andata avanti per diversi minuti, con urla da una parte e dall'altra; sino a quando Loizzo, visibilmente irritato, ha perso il controllo e a microfono acceso ha mandato a quel paese un consigliere di centrodestra. La situazione è degenerata e l'opposizione ha abbandonato l'aula, risentita anche per il vaffa.«La maggioranza di centrosinistra - commentano i capigruppo di Fratelli d'Italia e Forza Italia, Ignazio Zullo e Nino Marmo - salva Massimo Cassano, ovvero una nomina illegittima che è stata inventata di sana pianta dal presidente Emiliano in cambio del sostegno politico-elettorale del movimento Puglia Popolare, di cui Cassano è il referente regionale. Quel Puglia Popolare che per le Regionali 2020 è diventata Popolari per Emiliano». Sulla polemica per il voto contestato, aggiungono: «In aula si è verificato un grave vulnus per la democrazia, con procedure di voto viziate e il Consiglio regionale che ha proseguito i suoi lavori nonostante tutto. Ed è per questo che abbiamo abbandonato: non potevamo restare e convalidare il modus operandi di una maggioranza che continua imperterrita a compiere prove muscolari in barba a quell'imprescindibile esigenza di rispetto delle procedure. Alcuni consiglieri di centrosinistra non erano presenti al momento del voto e i loro colleghi di coalizione hanno optato per l'odiosa pratica del pianista. Non solo: Loizzo, a microfono acceso, ci ha persino mandati a quel paese».Anche il M5S protesta: «Un vaffa dal presidente del consiglio Loizzo per aver chiesto il rispetto delle regole in aula. Quando pensavamo di averle viste tutte in 5 anni di legislatura la maggioranza riesce ancora una volta a sorprenderci. Il tutto sotto gli occhi di Emiliano, uno dei punti più bassi di un Consiglio che già ci aveva regalato farse indimenticabili».