L'ironia di Assennato: “Decarbonizzare? Sì, ma prima splafonare!”

Occasione ghiotta, quella delle plafoniere che la Regione Puglia avrebbe pagato oltre 600 euro l'una, per fare dell'ironia sul web. Ne ha approfittato subito Giorgio Assennato, ex direttore di Arpa Puglia, uno dei commentatori più attivi e attenti delle vicende che riguardano la Regione.Così, Assenato ha postato su Facebook la foto di una plafoniera (non quella costosissima che sarebbe stata scelta per la nuova sede della regione a Bari) accompagnata da un commento sarcastico: “Decarbonizzare? Si, ma prima splafoniare!”. Il riferimento, chiaramente, è al “pallino” del governatore, che vorrebbe decarbonizzare la produzione dell'acciaio a Taranto.