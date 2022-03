Puglia, oltre 2 euro al litro per benzina e gasolio. E il prezzo continuerà a salire

Prezzo del greggio alle stelle a quasi 2 euro e 10 centesimi per un litro di benzina. Avanza senza tregua l'impennata dei prezzi del carburante, iniziata già diversi mesi fa, in parte anche a causa della spinta per la ripresa post pandemica.

Ieri il lunedì più amaro per i pugliesi che, iniziando la settimana lavorativa, si sono recati al distributore e hanno fatto i conti con il prezzo della verde oltre la soglia dei due euro a litro. I venti...

