Career days in Unisalento, incontro tra aziende e studenti. Si replica mercoledì

Career days in corso all'Università del Salento, un'iniziativa dell'Area Post laurea - Ufficio Career service dell'ateneo di Lecce. L'obiettivo è favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per i laureati. Primo appuntamento questa mattina al complesso Ecotekne, mercoledì invece si replica allo Studium. Sono in programma tavole rotonde, workshop, presentazioni aziendali e incontri con referenti per le risorse umane e manager di oltre 80 imprese e organizzazioni alla ricerca di figure professionali da inserire nel proprio organico. «È un’opportunità molto importante per tutta la comunità accademica - sottolinea il Rettore Fabio Pollice -. Prima di tutto un momento di orientamento al lavoro per le nostre laureate e i nostri laureati, ma anche un’occasione per consolidare i rapporti con le imprese e gli enti coinvolti, molti dei quali fanno ormai parte stabilmente della nostra rete dei “Partner strategici”. Allo stesso tempo, proprio grazie a questi momenti di confronto, avremo la possibilità di raccogliere preziose indicazioni sulle dinamiche di cambiamento del mercato occupazionale, così da allineare la nostra offerta formativa e, ove possibile, integrarla con nuovi percorsi di studio o nuovi curricula all’interno di quelli già attivi».

«Le due giornate sono dedicate, rispettivamente, ai profili professionali tecnico-scientifici ed economico-giuridici e a quelli umanistico-sociali e dei beni culturali», spiega Claudia Sunna, delegata all’attuazione del Piano strategico di Ateneo, «Le imprese e le organizzazioni partecipanti illustreranno i propri programmi aziendali e le figure ricercate, e raccoglieranno i curricula degli interessati.

Gli eventi collaterali e i punti informativi sono pensati per offrire opportunità di orientamento al lavoro e per contribuire a indirizzare al meglio la carriera lavorativa dei laureati».

La prima giornata, nel complesso Ecotekne

I “Career days” si sono aperti oggi con una tavola rotonda sul tema “Evoluzione del mercato del lavoro e nuovi profili professionali”. Dopo i saluti introduttivi del Rettore Fabio Pollice e del Delegato ai Rapporti con le imprese e i partner strategici Amedeo Maizza, sono intervenuti il vice Presidente di Medtronic Michele Perrino, la general manager di Wind Tre e Ambasciatrice UniSalento Antonella Ambriola e il Delegato alla Valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico Alessandro Sannino. Quest’incontro si è concluso con i “testimonial” degli Alumni UniSalento Roberto Colucci, senior manager, business development, global markets in EVBox, e Roberta Lala, Comandante dei Vigili del Fuoco di Bari, e con interventi delle rappresentanze studentesche.

Fino alle ore 19 nella piazzetta Caiaffa del Campus Ecotekne si svolgeranno gli incontri e i colloqui con i laureati e le laureate, che nei vari stand potranno entrare in contatto con i referenti di: SEI consulting, Assist Digital, Alleanza Assicurazioni, Randstad Italia, Busforfun.Com, Data Reply, Semplice-Mente, Caroli Hotels, Bpmsoft, Manpower, Pricexpert Group, Zerodd, Inmatica, Hoist Finance, Deloitte, Graph Aware, Exprivia, Cimolai, Deghi, Webscience, Eos, Experis, Almaviva Digitaltec, Valves, KPMG, Eurospin Puglia, CNH Industrial Italia, EY, S2e Sprint, Generali Business Solutions, EKA, Leroy Merlin Italia, Spinel, Nicolaus Tour, R.I., Akkodis, Blue Reply, Links Management and Technology, Clinopshub, GI Group, Gravili, Echolight, Orbyta Tech, N&C, Fincons, Parsec 3.26, More One, Nardò Technical Center, Cdshotels, Decathlon Italia, PwC, Euroservizi, Lisari, Synergie Italia, Rina Consulting, Meccanica Meridionale, Reco 3.26. Altri punti informativi sono curati dagli uffici e dal personale UniSalento che si occupano di master e dottorati, di inclusione e di “soft & life skills”; presenti inoltre desk di ARPAL Puglia e di Confindustria.

La seconda giornata

Mercoledì i lavori si apriranno alle ore 15.30, nell’aula 7 dell’edificio 6 del complesso Studium2000 (via di Valesio, Lecce), con una tavola rotonda su “Le scienze umane e sociali nell’evoluzione del mercato del lavoro”. Dopo i saluti introduttivi del Rettore Fabio Pollice e della Delegata all’Attuazione del Piano strategico Claudia Sunna, interverranno il sociologo e Direttore del Consorzio AASTER Aldo Bonomi, il giornalista e autore di “La morte dei giganti” Stefano Martella e Maria D’Aprile, capo Ufficio Cerimoniale della Base logistica delle Nazioni Unite (UNGSC) – Brindisi; chiusura con i “testimonial” degli Alumni UniSalento Eleonora Cesareo, giornalista RAI, e Cesare Liaci, vice Presidente di “Puglia Creativa”, e con interventi delle rappresentanze studentesche. Alle ore 17, inoltre, nell’ambito del progetto d’Ateneo “Letture prossime. Rassegna di libri dal territorio”, nell’aula 6 si terrà un incontro con editori, giornalisti, traduttori e docenti per ragionare di opportunità di lavoro nel settore umanistico.

Dalle ore 17 alle ore 19 spazio ai colloqui negli stand allestiti a Studium 2000 con i referenti di: Amici di Nico, Intersos, Deghi, Imago, Semplice-Mente, Leroy Merlin Italia, GI Group, Poesia Retreat&Spa - Una Esperienze, Legacoop Puglia, Salento Open Tour, Masseria Mongiò Dell’Elefante, CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento, Apulia Promotion, Nicolaus Tour, Comunità Emmanuel, Espera, Micronido Attivamente, Leone Di Messapia, La Restuccia - Masseria Urban, Nohasi Palace, Cresciamo Insieme, Accademia di costume e moda “Calcagnile”, Eurospin Puglia, AFIPS, Coolclub, Consorzio cooperative sociali del Salento “La Vallonea”, C.I.S.S., Città Futura - I Libri Di Icaro, Orienta. Punti informativi saranno curati dagli uffici e dal personale UniSalento che si occupano di master e dottorati, di inclusione e di “soft & life skills”; presente un desk di ARPAL Puglia.

Anche questa giornata si chiuderà in musica, dalle ore 19.30 con Mistura Louca.