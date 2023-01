Giù i prezzi del carciofo violetto di Brindisi. La denuncia di Coldiretti: «Calo del 70 per cento»

«Inaccettabile il crollo dei prezzi di oltre il 70% per il carciofo violetto di Brindisi, il francesino, un prodotto pregiato che oggi vede le quotazioni a picco fino a 0,18 euro, anche per la concorrenza spietata delle importazioni selvagge dall'estero di prodotto di dubbia qualità da Tunisia ed Egitto». È quanto denuncia Coldiretti Puglia, con i prezzi dei carciofi in caduta libera in campagna in Puglia.

L'allarme di Coldiretti

«Il prodotto di pregio - denuncia il presidente di Coldiretti Brindisi, Filippo De Miccolis Angelini - già in questa prima decade di gennaio, per non buttarlo, sta finendo all'industria di trasformazione. Una situazione inaccettabile in uno scenario di crisi che andrebbe affrontata con maggiore serietà senza speculare sugli anelli più deboli della filiera, gli agricoltori e i consumatori». «Lo scenario è aggravato dal clima pazzo - insiste Coldiretti Puglia - che mette a repentaglio la produzione, con gli agricoltori che devono salvare il prodotto dal clima umido e dallo scirocco, con le temperature sopra la media stagionale. In Puglia si producono 1.245.400 quintali di carciofi - ricorda Coldiretti Puglia - di cui 475mila solo nella provincia di Brindisi, una delle aree vocate soprattutto per i carciofi di pregio».