Capodanno con sole e caldo: sarà ancora primavera al centrosud. Ecco le previsioni meteo in Puglia

Capodanno col caldo e temperature fino a 20 gradi in Puglia. Il bel tempo continua a caratterizzare le ultime giornate dell'anno decretando il 2022 come l'anno più caldo mai registrato in Italia. Le previsioni meteo lasciano ben sperare in altre giornate soleggiate grazie alla presenza anticiclone afro-mediterraneo che regala tempo spesso stabile, anche se a tratti uggioso, secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

Primavera al centrosud

«Contestualmente le temperature saranno diffusamente superiori alle medie del periodo, anche di oltre 6-8°C, con freddo pressoché assente ovunque – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – nelle aree soleggiate del Centrosud si potranno superare punte di 18-20°C, come in piena Primavera; sacche fredde resisteranno giusto sulle vallate alpine e appenniniche laddove riuscirà ad agire l’inversione termica. Il caldo anomalo interesserà anche buona parte dell’Europa centro-meridionale, dove a Capodanno sono previste temperature sopra media anche di 6-10°C: da Parigi a Berlino e Varsavia le massime potranno superare punte di 11-13°C, oltre 20-22°C in Spagna».