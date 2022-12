Capodanno in Puglia e al Sud: sole e temperature miti, le giornate di festa con il favore del meteo

L'ultimo giorno dell'anno, capodanno e i primi del 2023 regaleranno bel tempo e temperature miti in Puglia e al Sud. Queste le previsioni per il passaggio del calendario. Buone notizie per i tanti turisti presenti.

Le previsioni per domani, Capodanno

Nord: cielo prevalentemente coperto su quasi tutte le regioni, solo sui confini alpini sono attese schiarite soleggiate. Pioggia in Liguria. Centro: la giornata trascorrerà con nubi irregolari in Toscana e Umbria e cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni. Clima mite per il periodo. Sud: la giornata trascorrerà con un tempo ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Temperature grossomodo stazionarie, clima mite.

Lunedì 2 gennaio

Nord: cielo coperto e localmente nebbioso al Nordest. È attesa della pioviggine in Liguria e tra Piemonte e Lombardia. Temperature in aumento. Centro: cielo coperto in Umbria, Toscana e alto Lazio, irregolarmente nuvoloso sul resto del Lazio e più sereno sui settori adriatici. Sud: con l'alta pressione presente si trascorrerà un'altra giornata soleggiata, ci saranno più nubi solo su Campania e Puglia meridionale.

Martedì 3 gennaio

Nord: una perturbazione attraversa le regioni con piogge da ovest verso est. La neve tornerà a scendere sulle Alpi sopra i 1500 metri circa. Centro: qualche pioggia in Toscana, sul resto delle regioni cielo più coperto in Umbria, Abruzzo e Molise, irregolarmente nuvoloso altrove. Sud: si trascorrerà una giornata in gran parte soleggiata salvo più nubi su Puglia meridionale, settori ionici calabresi e alta Campania.