Dal cantiere all'isolamento, lo sfogo dell'operaio edile: «Senza un euro da mesi, ho solo una gran voglia di tornare a lavorare»

«Sono fermo da marzo, non ricevo lo stipendio da febbraio e non ho ancora visto un euro di cassa in deroga. Di questo passo, io e la mia famiglia non potremo andare avanti. I nostri risparmi stanno finendo. Spero di rientrare domani, con tutti i miei colleghi. Ho una voglia pazzesca di lavorare». Sposato e padre di due figli, Claudio Ingrosso ha 58 anni. È un operaio specializzato, da 4 anni dipendente di Elia Restauri srl, una piccola ditta di Vanze che, come tutte le aziende edili, l’emergenza Covid ha fermato, così, da un giorno all’altro. Lo stop alle attività è arrivato a metà marzo e, da allora, anche per quest’uomo la vita è letteralmente cambiata.



«Amo il mio mestiere. Lavoro sui cantieri da quando avevo 15 anni e ne ho viste di tutti i colori. Ma, prima d’ora - dice -, non mi era mai capitato di affrontare una situazione del genere. Ci ha completamento spiazzati. E non sappiamo ancora cosa dovremo aspettarci». In casa, la sveglia continua a “strillare”, come sempre, alle 5. E come un rito, Claudio si prepara per la giornata: «È un’abitudine radicata. Non riesco a starmene buttato nel letto. Non poter andare a lavorare, quindi,mi deprime. Spero che, finalmente, sia arrivato il momento di ricominciare. Cerco comunque di tenermi occupato, mi dedico alle faccende di casa», insieme alla moglie,, casalinga, al figlio, anche lui fermo perché addetto in una trattoria, e la figlia di 27 anni, in “dolce attesa”. Germoglio di speranza, che copre le paure, anche quelle di improvvise malattie. E non è del rischio contagio che l’operaio salentino parla.



«Due settimane fa ho scoperto di avere il diabete», racconta Claudio. Una beffa nella beffa di un momento che condiziona ogni istinto di libertà: «E che ovviamente mi obbligherà ad aver maggiore cura di me stesso, ovunque, anche sul posto di lavoro. Dovrò stare molto più attento. Sto già facendo degli accertamenti. È un problema serio che si aggiunge a tutti gli altri. E - accenna un sorriso - ne avrei fatto davvero a meno. Ci stringiamo in famiglia, tra di noi. Questo è il mio grande conforto. E devo ringraziare anche il sindacato, che mi sta aiutando a non perdere la fiducia». L’ordine di rientro dalla ditta non è ancora arrivato. E la preoccupazione, al sol pensiero, inevitabilmente, torna ad aumentare: «Non ho ricevuto alcuna comunicazione. Provo, comunque, a essere ottimista, anche perché lo sblocco di domani riguarderà anche l’edilizia e la mia ditta ha in carico diversi appalti da eseguire. Vedremo. È una situazione in cui conviene non dare nulla per scontato». L’eventualità di possibili rinvii e ritardi avrebbe un impatto devastante: «Non sapremmo come gestire una serie di problemi. Non abbiamo altre entrate oltre al mio stipendio. E quel po’ che avevo in banca è quasi finito. Sinceramente, non so più nemmeno cosa pensare. Spero che quest’incubo finisca presto e che la mia azienda riapra subito. Le istituzioni dovrebbero darsi una mossa - dice Claudio -, non si può lasciar morire un Paese così» Ultimo aggiornamento: 11:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA