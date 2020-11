Covid, cane positivo al virus nel barese. Lopalco: «Non può diffondere il contagio»

Un cane è risultato positivo al Covid-19 e il dipartimento di Prevenzione dell'Asl Bari ha inviato una nota al ministero della Salute per informarlo. La notizia, riportata da TeleNorba, è confermata all'Ansa dal dipartimento Prevenzione.

Si tratta di un barboncino che vive con una famiglia composta da tre persone in un Comune del Barese: sia i coniugi che un figlio minorenne sono risultati positivi al Covid-19. Il servizio veterinario ha eseguito il tampone anche sul cane ed è emersa una bassa positività.

«La notizia non rappresenta un problema sanitario, da quanto è emerso fino ad ora i cani non sono ospiti in grado di diffondere il contagio», spiega all'Ansa l'assessore regionale alla Salute, Pierluigi Lopalco.

Ultimo aggiornamento: 15:02

