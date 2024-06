Rissa alla Camera, il deputato Donno colpito alla testa e portato via in carrozzina. Ferito anche un commesso

Una rissa tra parlamentari è scoppiata nell'aula della Camera durante la discussione dell'autonomia differenziata. Il deputato del Movimento Cinque Stelle, Leonardo Donno, che stava cercando di dare una bandiera tricolore al ministro Calderoli, è stato colpito ed è caduto a terra. Subito dopo è stato portato via dall'aula in carrozzina. Secondo quanto riferito da Marco Grimaldi di Avs, a strattonare e colpire il pentastellato Donno sarebbe stato un deputato leghista, nel parapiglia delle proteste. «Un deputato della Lega gli ha dato due pugni in testa», denuncia il parlamentare Grimaldi.

Anche un commesso si è infortunato durante gli scontri in aula alla Camera. L’assistente parlamentare è stato portato via a braccia da alcuni colleghi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO