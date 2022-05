Caldo record in Puglia, ma nel weekend Hannibal lascia la penisola. Le previsioni

Saranno ancora giorni di caldo record in Puglia, mentre al Nord arrivano temporali e grandine. E' l'effetto di Hannibal, l'anticiclone africano che spaccherà in due l'Italia.

Le previsioni

Se al Nord, dopo settimane di tempo stabile, arriveranno pioggia e temporali (grandine in alcuni casi) e calo di temperature, al Sud si dovranno fare i conti ancora una volta con l’ondata di calore che continuerà imperterrita fino a venerdì 27. Colpa di Hannibal, come detto, che conferma la canicola con 36-37°C e che resterà nelle regioni del Sud, Puglia compresa, per almeno altri tre giorni facendo registrare temperature oltre la media stagionale.

Secondo i meteorologi de ilmeteo.it si tratta del colpo di coda di Hannibal. «Sono attesi 33/34°C al Centro, valori fino a 36/37°C al Sud. Un’Italia rovente con gli ultimi 3 giorni di Hannibal: anticiclone che ha però abbandonato il Nord, spaventato da nubifragi e grandinate diffuse, lasciando temperature massime intorno ai 25°C, localmente anche sotto la media del periodo», fanno sapere i meteorologi.

Arrivano i Vichinghi

Ma attenzione, come anticipato Hannibal andrà via nel fine settimana per lasciare spazio ai Vichinghi: «da sabato 28 Maggio aria fredda dalla Svezia provocherà infatti un temporaneo ribaltone con il ritorno di condizioni ‘quasi autunnali’: sono attesi forti acquazzoni in ingresso dalla Porta della Bora ed in moto retrogrado (da Est verso Ovest) sulla Pianura Padana, poi in estensione al Centro e pure al Sud dove nella giornata di Domenica le massime saranno addirittura fresche».

La massa d’aria "vichinga", ovvero in discesa dalla Svezia, porterà un crollo delle temperature di 10/12°C nel fine settimana! Sappiamo, tra l’altro, che i Vichinghi raggiunsero pure la Sicilia e infatti nel corso del weekend aria instabile arriverà anche sulle nostre regioni meridionali con un duplice attacco, dalle Alpi e dal Canale di Sardegna dove si sta isolando un vortice chiuso, Cut-Off in meteorologia: ci attendiamo dunque un weekend conclusivo di Maggio all’insegna della discesa delle temperature e dei rovesci, anche se non mancheranno momenti soleggiati».