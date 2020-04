Sale l'incidenza dei contagiati: a Brindisi almeno tre focolai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'incidenza media dei contagiati decresce ma non dappertutto. Con 10,15 casi ogni 10mila abitanti, la provincia di Brindisi è la seconda in Puglia e la quarta in tutto il Meridione per incidenza di contagi. Una situazione che, tra l'altro, non tiene completamente conto degli ultimi esiti, in particolar modo del focolaio divampato nella residenza per anziani Il Focolare i cui numeri vengono spalmati già da qualche giorno sul dato della provincia.In Puglia, infatti, la proporzione tra numero di persone positive al coronavirus e residenti è peggiore solo in provincia di Foggia, dove i casi ogni 10mila abitanti sono 11,80 per un totale di 742 (il calcolo è sul dato di martedì), contro i 403 assoluti del 14 nel Brindisino. A livello di Italia meridionale, invece, le due province pugliesi sono rispettivamente terza e quarta, mentre la situazione più drammatica si registra ad Enna, dove i casi ogni 10mila abitanti sono 19,93 per un totale assoluto di 335. Più vicina a quelle pugliesi è invece la situazione in provincia di Chieti, con 469 casi totali assoluti (dato anch'esso relativo a martedì), ovvero 12,05 ogni 10mila abitanti.La curva di attecchimento del coronavirus nel brindisino parte ufficialmente il 7 marzo scorso con i primi tre casi, che una settimana dopo erano già 23 mentre quella successiva, il 21 marzo, erano già schizzati a 94. Diventati poi 148 sette giorni dopo, il 28 marzo, e poi ancora 234 il 4 aprile, 334 ovvero cento in più in una settimana l'11 aprile fino ad arrivare agli attuali 417 (dato di mercoledì).Meno drammatica, dal punto di vista dell'incidenza e non dei numeri assoluti, la situazione nelle altre province pugliesi, sempre per quanto riguarda il dato ufficiale di ieri. Lecce, infatti, fa registrare 5,30 casi ogni 10mila abitanti, Taranto 3,87, Bari 7,85 e Barletta-Andria-Trani 7,80 ogni 10mila abitanti. Sul fronte dei numeri assoluti, invece, la situazione è differente. In questo caso, infatti, in testa c'è la provincia di Bari con 1.013 casi, seguita da Foggia con 756, da Lecce con 426, da Brindisi con 417, da Barletta-Andria-Trani con 315 e, come fanalino di coda, da Taranto con soli 228 casi. Nella giornata di ieri, in particolare, a Brindisi è morta una persona; a Bari due, tre a Foggia, due a Taranto, una a Lecce ed una nella Bat.A far lievitare il dato dei contagiati del Brindisino sono in particolare i focolai di Carovigno, rispetto al quale il sindaco Massimo Lanzilotti ha chiesto alle istituzioni un'attenzione particolare, e di Ostuni ma anche quelli della residenza sanitaria socioassistenziale Il Focolare di Brindisi e del centro di riabilitazione della fondazione San Raffaele di Ceglie Messapica. Anche se, in termini assoluti, è naturalmente la città di Brindisi quella col maggior numero di contagiati.Proprio nel capoluogo, tra l'altro, oltre al focolaio della residenza per anziani si sono registrati, qualche settimana fa, diversi casi a bordo delle navi San Giusto e San Giorgio, a bordo delle quali diversi ufficiali e sottufficiali sono risultati positivi al coronavirus, tanto che entrambi gli equipaggi sono stati messi in quarantena: un provvedimento che ha interessato circa 300 persone.Secondo l'ultimo bollettino della Regione Puglia, infatti, il capoluogo si colloca nella fascia più alta, quella con più di 51 casi. Anche se, in realtà, i numeri sono nettamente maggiori avendo ormai quasi raggiunto i 150 proprio a causa dei 102 del Focolare. Del resto, Brindisi è una città nella quale si registra sempre un grande movimento di persone, principalmente a causa della presenza di porto ed aeroporto, oltre che della stazione ferroviaria. E probabilmente anche per questo motivoNella stessa fascia, però, ci sono anche Ostuni e Carovigno che, alla luce della popolazione nettamente inferiore, hanno evidentemente un livello di incidenza molto preoccupante.Nella fascia con un numero di casi compreso tra 21 e 50 ci sono invece Mesagne e Francavilla Fontana; in quella 11-20 invece Oria, San Vito dei Normanni, Ceglie Messapica, Fasano, Cisternino; in quella 6-10 San Pietro Vernotico, Latiano, Torre Santa Susanna. Tra 0 e 5 restano invece Villa Castelli, San Michele Salentino, Torchiarolo, Cellino San Marco, Sandonaci, San Pancrazio ed Erchie.