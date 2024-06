Sarà lo chef tre stelle Michelin Massimo Bottura a cucinare per i grandi della Terra al G7 che parte domani in Puglia.

I menu

Due i menu proposti a Borgo Egnazia che si intitoleranno "Vieni in Italia con me" e pensati come un viaggio ideale tra i sapori della Penisola.

Domani si mangerà Pane e pomodoro della Campania, Zuppa di pesce adriatico in stile lagunare per una tappa nella cucina del Veneto. Si "andrà" poi in Sardegna con un Risotto all’astice blu con fondo di branzino e agrumi. Il piatto successivo rimanda alla Sicilia: Merluzzo, salsa di olive verdi di Nocellara, capperi di Pantelleria e colatura di alici di Cetara. Il dessert è invece un omaggio al Sud: Crostatina di limoni di Sorrento, bergamotti di Calabria e mandorle di Noto.

Il menu di venerdì prevede Come un pesto alla genovese, piatto ispirato alla Liguria, seguito da La parte croccante della lasagna, dedicato alla città di Bologna, e il Tortellino del dito mignolo con crema di Parmigiano Reggiano di Rosola 36 mesi, che rimanda a Modena. Poi carne di Fassona piemontese servita in un mare di colori, salsa al Barolo e tartufo nero estivo d’Umbria. Il viaggio gastronomico di chef Bottura si concluderà in Trentino - Alto Adige, con un dolce ai frutti di bosco in crema di latte e vaniglia al profumo di basilico.

Vini e pane

Sulla tavola, in entrambi i menu, gli ospiti troveranno grissini all’olio extra vergine d’oliva peranzana e pagnotte al lievito madre di Matera. Da bere il vino Donna Augusta di Vespa Vignaioli, Carvinea Eliele spumante metodo classico 2013 e il Primitivo Igt del Salento firmato da Gianfranco Fino Es Red 2019.

Il terzo giorno il pranzo sarà "agile" (cioè un buffet) perché molti ospiti saranno in partenza