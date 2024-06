Controlli rigidi ma senza problemi. Mentre i sette grandi e i diversi ospiti del G7 erano impegnati nei primi incontri all'interno del resort di Borgo Egnazia non si sono certo allentate le misure di sicurezza nel Fasanese. I tre check point creati dalle forze dell'ordine alla rotatoria della stazione ferroviaria, all'altezza dell'Acquapark Egnazia al Capitolo e quello all'altezza di Mare Mosso a Torre Canne hanno continuato a filtrare gli ingressi.

Le misure

All'interno del perimetro di massima sicurezza è consentito l'accesso esclusivamente ai residenti di Savelletri, agli imprenditori le cui attività si trovano all'interno della zona stessa, nonché i lavoratori dipendenti delle attività imprenditoriali e commerciali e gli ospiti delle strutture alberghiere. Per raggiungere le rispettive destinazioni all'interno dell'area di massima sicurezza devono utilizzare obbligatoriamente i bus navetta gratuiti, che, durante il tragitto, sono staffettati dalle forze di polizia. L'uscita dall'area di massima sicurezza avviene con le stesse modalità. I veicoli con i quali vengono raggiunte le aree di scambio vengono lasciati in sosta presso le stesse, per poi essere recuperati all'uscita. A dire il vero, tranne che il primo giorno, ora il tutto si svolge nella massima cordialità con poliziotti e carabinieri che controllano minuziosamente borse e zaini e i cittadini che rispettano le disposizioni come se fosse un qualcosa di normale nonostante l'eccezionalità dell'evento. Unico neo lamentato non solo dai fasanesi ma anche da cittadini di comuni viciniori il continuo rumore degli elicotteri che sorvolano oltre che Borgo Egnazia anche le altre strutture dove sono ospitate le varie delegazioni. Anche nel centro cittadino non manca la sorveglianza con auto di Polizia e carabinieri che transitano per Fasano senza lesinare controlli in caso di persone sospette. L'attenzione, poi, si è ulteriormente alzata per via delle due manifestazioni di protesta previste per oggi e domani. Quella odierna è organizzata dal comitato promotore del Contro Forum G7, animato da sindacati, associazioni e forum studenteschi, che hanno organizzato, prima una conferenza stampa nel municipio di Fasano, poi una manifestazione. A loro si aggiungono, sabato, i componenti del "Tavolo di coordinamento NOG7": è stato indetto un corteo, sempre a Fasano, che partirà alle 15 da piazza Palmina Martinelli. Le sigle che animano il comitato promotore sono Anpi, Arci, Cgil, comitato Io Accolgo Puglia, Libera, forum del Terzo Settore, Greenaccord, Legambiente, Link, Missionari Comboniani, Movimento Nonviolento, Rete dei Comitati per la Pace di Puglia, Pax Christi, Peacelink, Radici Future, rete degli Studenti Medi, rete della Conoscenza, Unione degli Studenti, Unione degli Universitari, Un Ponte Per, S.Confin.Arti. L'intelligence pare non abbia rilevato criticità di infiltrazioni violente ma cittadini e negozianti hanno paura. Ad aumentare i timori alcune ordinanze sindacali che hanno di fatto vietato di parcheggiare le auto nei pressi delle vie interessate dal corteo e la vendita di bibite in bottiglie di vetro o lattine. Tornando ai controlli non si sono registrati episodi degni di cronaca a dimostrazione di come la gente fosse preparata ma anche come l'enorme spiegamento di forze messo in campo dall'organizzazione italiana abbia fatto recedere da "cattivi pensieri" i malintenzionati. I posti di controllo, soprattutto di notte, sono rigidi. Automobilisti o pedoni vengono controllati e identificati. Non si lascia nulla al caso. La premier Giorgia Meloni, in premessa, aveva sottolineato come il G7 non dovesse diventare un disagio per i cittadini ma era impensabile che ciò avvenisse. Controlli molto rigidi anche alla stazione ferroviaria dove comunque non sono stati bloccati gli arrivi. Per chi scende a Fasano ci sono navette disponibili sempre con tanto di scorta per arrivare al centro cittadino. Infine Savelletri sembra una città fantasma dove è possibile notare solo qualche anziana signora che sull'uscio guarda stranita il movimento dei militari e il sorvolo degli elicotteri e probabilmente si chiederà cosa stia realmente accadendo.