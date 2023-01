Sono entrambi invitati ma è difficile stabilire se Michele Emiliano e Antonio Decaro oggi saranno davvero uno accanto all’altro nell’incontro a Lecce con Stefano Bonaccini. A un mese circa dall’apertura della sua campagna congressuale, iniziata da Bari, il presidente dell’Emilia Romagna candidato alla segreteria nazionale del Pd torna dunque in Puglia (dopo Lecce sarà a Ostuni e poi di nuovo a Bari) e questa volta ad accoglierlo saranno i Cantieri Teatrali Koreja dove si terrà una piccola convention cui saranno invitati a parlare anche Piero De Luca, il figlio del governatore campano Vincenzo, che coordina la sua mozione al Sud (insieme a Pina Picierno), il presidente della Puglia Michele Emiliano, il deputato salentino Claudio Stefanazzi, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva. A fare gli onori di casa dovrebbe esserci anche il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, che però al momento sembra deciso a non esporsi sul congresso avendo metà dei suoi con la mozione Schlein.

Ma saranno presenti anche Alessandro Delli Noci e Sebastiano Leo, i due assessori regionali civici che per la prima volta dovrebbero partecipare a un incontro del partito. Del programma, che sarà introdotto da Georgia Tramacere, tra i dirigenti dei cantieri oltre che vicesindaca di Aradeo, si sa che saranno letti dei passi di Alessandro Leogrande, giornalista e scrittore tarantino morto prematuramente alcuni anni fa e che si parlerà di welfare e ovviamente di Mezzogiorno.

La conta dopo la spaccatura dei big



Ovviamente l’appuntamento leccese sarà anche l’occasione di contare gli aderenti effettivi alla mozione Bonaccini dopo che in Puglia un grosso pezzo si è recentemente schierato al fianco di Elly Schlein. I “big” infatti sono divisi tra i due competitor emiliani. E tranne la recentissima impennata dei cuperliani in arrivo per lo più dalla base, la partita si ferma a due con la quasi totale assenza di sostenitori di Paola De Micheli.

Come detto la presenza o assenza di uno dei due, tra Emiliano e Decaro, sarebbe ricca di significati. Governatore e sindaco un tempo non perdevano l’occasione per posare vicini.

La tensione tra Emiliano e Decaro

Oggi i loro destini li vedono in inevitabile contrapposizione. Il Natale tra i due non deve essere stato troppo affettuoso, dopo il decreto approvato dal Consiglio regionale per allungare la consiliatura in caso di dimissioni anticipate di Emiliano (sbarrando la strada al sndaco). E la reazione di Decaro che l’ha definita «una legge anti-decenza».

Quanto al sostegno a Bonaccini che sinora li ha accomunati, Michele Emiliano ha dovuto incassare lo spostamento del governatore dell’Emilia sull’asse campano, tanto da affermare che il Pd dovrebbe avere anche una sede a Napoli, con Pina Picierno scelta come sua vice in caso di vittoria e la titubanza sulle intese (com’è noto l’europarlamentare ex renziana non è tra i fan dell’alleanza con i 5 Stelle che invece Emiliano porterebbe in dote a livello nazionale). Ma il presidente potrebbe voler comunque riaffermare la sua presenza nella partita pugliese, tanto più fuori dalla Bari di Decaro. Per questo in tanti ora sono curiosi di vedere se il sindaco del capoluogo sarà a Lecce ad accogliere il candidato che ha contribuito a lanciare al congresso oppure se lascerà campo libero al suo ex mentore.

Domani l'incontro con Benifei a Bari



Intanto un altro pezzo di partito è pronto a scendere in campo per il congresso anche se non si sbilancia sulla mozione: domani alle 16 presso la sede del Pd pugliese a Bari si terrà un evento organizzato da “Coraggio Pd”, piattaforma nazionale animata da amministratori e dirigenti under 40 del Partito Democratico al fine di dare un contributo alla fase costituente. Ospite d’onore sarà Brando Benifei, (capogruppo Pd al Parlamento europeo e principale animatore del progetto). Con lui ci saranno Stefano Minerva e altri dirigenti e gli amministratori locali dem ad animare l’incontro. Tra questi: Giovanni Vergura (Assessore ai Lavori Pubblici di Monte Sant’Angelo); Antonella Vaccaro (Consigliera comunale di Bitonto); Pierpaolo Treglia (già Segretario regionale dei Giovani Democratici della Puglia); Francesco Rogoli (Segretario della Federazione PD di Brindisi); e Andrea Ciardo (Vicesindaco di Tricase).