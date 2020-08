Traffico, Puglia da bollino rosso per il grande esodo. E scatta l'allerta meteo: «Temperature fino a 40 gradi»

Ultimo aggiornamento: 13:31

Bollino rosso lungo le principali arterie stradali di Puglia, in particolare dal Salento in direzione di Bari e dalla costa di Taranto verso il Centro Italia. E' cominciato oggi il grande esodo di ritorno, con la fine delle vacanze e migliaia di turisti pronti a tornare alle loro case e al lavoro. Anas raccomanda prudenza: chi volesse può consultare le condizioni del traffico - particolarmente intenso lungo la statale 101 da Gallipoli a Lecce e lungo la Lecce-Brindisi, fino a Ostuni - cliccando sul seguente link: vai



Intanto, proprio per questo fine settimana, la colonnina di mercurio potrebbe salire fino a toccare i 40 gradi in tutta la Puglia. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo per una nuova ondata di caldo africano, valida a partire da oggi e fino a lunedì mattina, con temperature che toccheranno i 40 gradi. L'allerta è di livello 2 arancione. Il caldo si farà particolarmente sentire a San Severo, Foggia, Lucera, Cerignola, nel Barese, soprattutto nelle città di Corato, Terlizzi, Bitonto, e in tutto il Salento.