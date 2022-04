Bollettino Covid: 6.109 casi e 10 morti. Sulla quarta dose di vaccino scontro medici-Regione

Il bollettino della Regione Puglia oggi segna 6.109 nuovi casi Covid su 27.475 test giornalieri effettuati e 10 persone decedute. Un terzo dei casi è da ascrivere alla provincia di Bari che supera quota 2mila casi. In totale sono 104.335 le persone attualmente positive: 577 sono ricoverate in area non critica e 581 in terapia intensiva.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 2.141

Provincia di Bat: 393

Provincia di Brindisi: 620

Provincia di Foggia: 834

Provincia di Lecce: 1.071

Provincia di Taranto: 969

Residenti fuori regione: 62

Provincia in definizione: 19

Quarta dose: scontro tra medici di base e Regione

I medici di medicinale generale pugliesi hanno inviato un documento al governatore Michele Emiliano chiedendo un incontro urgente per evitare «che l'assessorato faccia scelte basate sull'improvvisazione che potrebbero mettere in grande difficoltà i medici di medicina generale anche sul piano medico-legale». La lettera è firmata dalla Cgil medici, Smi, Snami, Simet e Ugs medici, alla Regione viene contestata la decisione di affidare ai medici di famiglia la somministrazione anche della quarta dose «senza averne prima discusso» le modalità. «Visto che la quarta dose - scrivono - non deve farla chi si è ammalato di Covid ci chiediamo: le Asl sono in grado di darci gli elenchi delle persone fragili da vaccinare» che non hanno contratto il virus? «Diversamente il medico potrebbe vaccinare cittadini che non vanno vaccinati, con risvolti di responsabilità medico-legale», evidenziano.