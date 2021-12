Puglia, ci sono 229 nuovi contagi Covid: la maggior parte a Bari e Foggia. Da registrare un decesso

Sono 229 i nuovi casi di Covid 19 riscontrati nell'odierno bollettino diramato dalla Regione Puglia. Meno di ieri quando se ne erano registrati 468 ma anche i test sono di meno: 16.663 a fronte degli oltre 20mila di ieri. Purtroppo c'è anche un decesso.

I casi nelle singole province

Provincia di Bari: 87

Provincia di Bat: 9

Provincia di Brindisi: 21

Provincia di Foggia: 75

Provincia di Lecce: 30

Provincia di Taranto: 2

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 3

APPROFONDIMENTI DOMANDE E RISPOSTE Green pass a Natale, dalla prima alla terza dose: quanto dura, come... I DATI Terza dose Moderna, quali effetti collaterali? Dalla febbre ai... LO STUDIO Omicron, la variante «neutralizzata» dalla terza dose del...

Sono inoltre 4.886 le persone attualmente positive: 136 quelle ricoverate in area non critica mentre 18 sono in terapia intensiva.



L'impennata anche in Puglia

Anche in Puglia accelera la pandemia Covid-19: nella settimana 1-7 dicembre, secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, si è registrato un incremento dei contagi del 27,6%, superiore anche alla media nazionale pari al 22.4%. E il numero dei casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti è salito a 117. Nonostante l'incremento dei contagi, però, resta sotto soglia di saturazione la percentuale di posti letto occupati in area medica (5%) e in terapia intensiva (4%).

Salgono anche i vaccinati

L'82,4% della popolazione pugliese è vaccinata contro il Covid-19, di questa «fetta» di immunizzati il 79,8% ha completato il ciclo con prima e seconda dose. Ma la Puglia resta ancora sotto la media nazionale per tasso di copertura vaccinale con terza dose, che è pari al 43,2% contro una media italiana del 46,8%. È quanto viene rilevato dal monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe.

La Puglia sta lentamente recuperando il ritardo accumulato nelle settimane scorse sulla terza dose, dal penultimo posto è risalita al quintultimo, una ripresa dovuta all'aumento delle somministrazioni giornaliere che hanno toccato anche picchi di 50mila dosi inoculate in 24 ore.