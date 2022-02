Puglia, altri 4.244 nuovi casi Covid e 22 decessi

Ci sono 4.244 nuovi casi nel bollettino Covid della Regione Puglia su 32.104 test giornalieri (il 13,2%) effettuati e da registrare ci sono 22 persone decedute. Le province più colpite sono Bari e Lecce che sfondano quota mille. In totale, sono 87.931 le persone attualmente positive: 725 sono ricoverate in area non critica e 57 in terapia intensiva.

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIO Quarta dose vaccino anti-Covid in Italia, via libera dell'Aifa... REGIONE L'intervista/Locatelli: «Covid, è già una... ATTUALITà Covid, arriva la quarta dose di vaccino. Ecco come e per chi

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 1.145

Provincia di Bat: 342

Provincia di Brindisi: 334

Provincia di Foggia: 765

Provincia di Lecce: 1.104

Provincia di Taranto: 525

Residenti fuori regione: 19

Provincia in definizione: 10



I casi totali nella regione dall'inizio della pandemia sono 705.005, le persone guarite 609.522 e 7.552 le vittime.